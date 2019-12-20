Ученые объяснили, какая связь между долголетием и искусством

Регулярное посещение театров, концертов и выставок способствует укреплению здоровья и до 31% снижает риск преждевременной смерти у пожилых людей. Частично положительный эффект от искусства можно объяснить физической активностью, укреплением социальных контактов и когнитивных способностей, пишут ученые в British Medical Journal.

На протяжении 14 лет Дейзи Фанкурт и Эндрю Степто из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) наблюдали за 6710 добровольцами старше 50 лет. В частности, ученых интересовало, есть ли связь между смертностью и регулярностью посещения театров, музеев, концертов, художественных галерей и выставок. За весь период наблюдения исследователи не только учитывали, как часто добровольцы посещают культурные мероприятия, но и брали во внимание все те факторы, которые влияют на здоровье участников эксперимента.

Вывод, к которому пришли ученые: регулярное приобщение к прекрасному, похоже, продлевает жизнь. Оказалось, чем чаще добровольцы посещали культурные мероприятия, тем ниже был риск смерти. У участников, которые не интересовались искусством, продолжительность жизни была меньше.

Интересная деталь, на которую обращают внимание ученые: положительный эффект сохранялся и в контексте социального положения, уровня образования, возраста, благосостояния и здоровья. "Даже если мы учтем все факторы, результат один: у тех, кто регулярно участвует в культурной жизни, риск преждевременной смерти снижается на 31%", - сообщают Фанкурт и Степто.

Исследователи подозревают, что большая часть этого положительного эффекта основана на том факте, что наслаждение искусством дает стимул для развития эмоциональных ресурсов. Ранние исследования показали, что культурные мероприятия поднимают настроение, снижают уровень стресса, даже способны облегчить хроническую боль. И безусловно, заставляют покинуть диван и двигаться.

"Наши результаты подчеркивают, насколько важно для нашего здоровья постоянно исследовать новое и что-то испытывать", - цитирует Scinexx слова Фанкурта и Степто.

Таким образом, продолжительность жизни зависит не только от активной роли человека в искусстве. Укрепить разум и тело может даже пассивное наслаждение прекрасным.