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20.12.2019 15:15
Рубрика: Общество

В Дании под землей нашли двуликого Януса возрастом 3000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Marie Posselt/Museum Thy. Mand med hornet hjelm. Foto: Marie Posselt, Museum Thy Фото: Marie Posselt/Museum Thy.
Mand med hornet hjelm. Foto: Marie Posselt, Museum Thy Фото: Marie Posselt/Museum Thy.

В Дании археологическая миссия, обследовавшая место строительства будущего гравийного карьера в городке Каллерупе, обнаружила чрезвычайно редкую коллекцию артефактов бронзового века, включая скульптуру человека с рогами.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана еще в феврале текущего года, и с тех пор артефакты изучали эксперты. Археологи обследовали место будущего строительства при помощи металлоискателей. Предполагалось, что в этом месте под землей могут находиться обломки британского самолета, сбитого в ноябре 1943 года.

Фото: http://english.ahram.org.eg
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Однако детектор просигнализировал, что под землей находятся не алюминиевые детали самолета, а большое количество бронзы. Археологи провели раскопки и обнаружили бронзовую скульптуру человека, "украшенного" рогами.

Артефакт оказался чрезвычайно редким. Ученые установили, что древний мастер изобразил двуликого Януса, причем у каждого его лица имелась своя пара рогов. Кстати, один из них обломился и был найден рядом, в земле. Ничего подобного в Дании раньше не находили.

По мнению исследователей, изначально двуликий Янус крепился к шесту и использовался для церемониальных целей. На это указывает то, что рядом со сломанным рогом была обнаружена часть церемониального топора.

Детальное исследование найденных артефактов было проведено в лаборатории музея Мосгарда. Так, компьютерная томография помогла восстановить точную форму топора. Кроме того, с ее помощью археологи обнаружили в большом куске слежавшейся почвы бронзовые статуэтки существ с головами лошадей и змееподобными телами.

Ученые отмечают, что топор был изготовлен столь мастерски, что его можно с полным правом назвать шедевром металлургии своего времени. Он был довольно крупным. Его рукоять была выполнена в виде спирали, что было широко распространенным мотивом в религиозной иконографии бронзового века.

Артефакты будут законсервированы и выставлены в составе новой музейной экспозиции, открытие которой намечено на 2021 год.

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