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20.12.2019 13:38
Рубрика: Власть

В Госдуме ожидают, что 2020 год станет знаковым для "разрядки" в Донбассе

Текст: Татьяна Замахина

Следующий год станет знаковым в реализации минских договоренностей и снижения напряжения вокруг Донбасса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос "РГ" о перспективе реализации соглашений.

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Политик назвал минский процесс одним из важнейших двигателей возобновления отношений между Россией и Украиной. И есть все основания предполагать, что 2020 год станет в этом смысле знаковым, считает он. Слуцкий отметил, что уже "есть серьезный прогресс" в этом плане.

При этом парламентарий подчеркнул, что Россия является инициатором, но не стороной процесса. Несмотря на то, что ни одна другая страна в мире не прилагает столь значимых усилий для реализации минских договоренностей, тем не менее, РФ "совершенно безграмотным образом подвергают санкциям", напомнил Слуцкий.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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Говоря на тему возобновления контактов между парламентариями стран, он отметил, что официального диалога пока нет. Однако неофициальные контакты с депутатами Рады усиливаются. Они "потихонечку активизируются, ведь в блоке президента Украины Владимира Зеленского есть здравомыслящие люди", считает Леонид Слуцкий. Вместе с тем он констатировал, что блок Зеленского пока "не дозрел до того, чтобы активно призывать к контактам с Россией".

Парламентарий, впрочем, не исключил, что в будущем году "какие-то первые контакты пройдут и на официальном уровне". Лидеры двух стран уже общаются, что дает надежду на нормализацию отношений - за этим могут последовать и парламентские контакты.

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