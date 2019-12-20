В Госдуме ожидают, что 2020 год станет знаковым для "разрядки" в Донбассе

Следующий год станет знаковым в реализации минских договоренностей и снижения напряжения вокруг Донбасса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос "РГ" о перспективе реализации соглашений.

Политик назвал минский процесс одним из важнейших двигателей возобновления отношений между Россией и Украиной. И есть все основания предполагать, что 2020 год станет в этом смысле знаковым, считает он. Слуцкий отметил, что уже "есть серьезный прогресс" в этом плане.

При этом парламентарий подчеркнул, что Россия является инициатором, но не стороной процесса. Несмотря на то, что ни одна другая страна в мире не прилагает столь значимых усилий для реализации минских договоренностей, тем не менее, РФ "совершенно безграмотным образом подвергают санкциям", напомнил Слуцкий.

Говоря на тему возобновления контактов между парламентариями стран, он отметил, что официального диалога пока нет. Однако неофициальные контакты с депутатами Рады усиливаются. Они "потихонечку активизируются, ведь в блоке президента Украины Владимира Зеленского есть здравомыслящие люди", считает Леонид Слуцкий. Вместе с тем он констатировал, что блок Зеленского пока "не дозрел до того, чтобы активно призывать к контактам с Россией".

Парламентарий, впрочем, не исключил, что в будущем году "какие-то первые контакты пройдут и на официальном уровне". Лидеры двух стран уже общаются, что дает надежду на нормализацию отношений - за этим могут последовать и парламентские контакты.