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20.12.2019 14:48
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили, что "перепись" всех сим-карт не повлияет на стоимость услуг

Текст: Татьяна Замахина
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт. Парламентарий объяснил "РГ", что реализация инициативы не повлияет на стоимость услуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как стало известно, депутат предложил провести инвентаризацию всех действующих "симок" и собрать данные на единой платформе.

- Реализация инициативы никак не повлияет на стоимость, ведь уже сегодня мобильные операторы проводят подробную перепись своих абонентов, - заявил парламентарий "РГ". - Они уже отправляют абонентам СМС и просят подтвердить свои данные.

Фото: Anon Thongsang / istock
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По мысли Чернышова, все операторы должны будут поступать подобным же образом, чтобы "к людям потом не возникало вопросов со стороны кого-либо".

Зачем нужна "перепись"? Дело в том, что многие незаконные сделки проводятся через сим-карты, зарегистрированные на частных лиц, пояснил парламентарий. И иногда человек даже не знает, что на него зарегистрирована карта, по которой проводятся те или иные операции, добавил он. В результате любой законопослушный человек сегодня рискует стать фигурантом серьезного уголовного дела.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива не создает каких-либо новых ограничений, и никакого дополнительного контроля не вводит. "Просто предлагается работа на системной основе операторов со своими абонентами", - отметил он.

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