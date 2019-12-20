В Госдуме заявили, что "перепись" всех сим-карт не повлияет на стоимость услуг

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт. Парламентарий объяснил "РГ", что реализация инициативы не повлияет на стоимость услуг.

Как стало известно, депутат предложил провести инвентаризацию всех действующих "симок" и собрать данные на единой платформе.

- Реализация инициативы никак не повлияет на стоимость, ведь уже сегодня мобильные операторы проводят подробную перепись своих абонентов, - заявил парламентарий "РГ". - Они уже отправляют абонентам СМС и просят подтвердить свои данные.

По мысли Чернышова, все операторы должны будут поступать подобным же образом, чтобы "к людям потом не возникало вопросов со стороны кого-либо".

Зачем нужна "перепись"? Дело в том, что многие незаконные сделки проводятся через сим-карты, зарегистрированные на частных лиц, пояснил парламентарий. И иногда человек даже не знает, что на него зарегистрирована карта, по которой проводятся те или иные операции, добавил он. В результате любой законопослушный человек сегодня рискует стать фигурантом серьезного уголовного дела.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива не создает каких-либо новых ограничений, и никакого дополнительного контроля не вводит. "Просто предлагается работа на системной основе операторов со своими абонентами", - отметил он.