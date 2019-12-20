В Италии в ходе операции против мафии арестованы более 300 человек

В Италии в четверг была проведена операция по борьбе с мафиозной организацией "Ндрангета" на юге страны. В результате правоохранители арестовали 334 человека, из которых - 260 - оказались под предварительным заключением.

По словам прокурора города Катандзаро Николы Граттери, это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо (речь идет о состоявшемся с 1986 по 1992 годы суде над представителями сицилийской мафии, когда в тюрьмы были отправлены почти 350 преступников).

В этот раз были охвачены регионы Италии "от Альп до Сицилии", пишет РИА Новости. Задержания также были проведены в Германии, Швейцарии и Болгарии. "В заключительной фазе операции приняли участие более трех тысяч военнослужащих-карабинеров", - рассказал Граттери. О масштабах говорит и объем приказа о проведении арестов, который насчитывает 250 страниц.

Отмечается также, что в число 416 подозреваемых по данному делу попали экс-депутат от партии "Вперед, Италия", мэр города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, предприниматели и чиновники. Им вменяются различные обвинения, включая вымогательства, убийство, отмывание средств и подлог, в которых "мафиозная" составляющая станет отягчающим обстоятельством.