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20.12.2019 01:26
Рубрика: В мире

Права четвертого поколения

В республике начали выдавать водительские удостоверения нового образца
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 288(8046)
Новые права отличаются улучшенным дизайном и новыми защитными элементами. Фото: ГРС КР Новые права отличаются улучшенным дизайном и новыми защитными элементами. Фото: ГРС КР
Новые права отличаются улучшенным дизайном и новыми защитными элементами. Фото: ГРС КР
Государственная регистрационная служба (ГРС) Киргизии приступила к выдаче водительских удостоверений нового образца. Этот вид документа, как отметили в ведомстве, отличается большим количеством защитных элементов и стоит дешевле, чем раньше.

Еще одним отличием новых удостоверений является то, что на их изготовление после подачи заявления уходит четыре, а не один, как прежде, день. Это связано с тем, что права теперь делают только в Бишкеке в государственном предприятии "Инфоком", а затем отправляют в регионы республики.

Фото: Мэрия Бишкека
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Как отметили в ГРС, прием заявлений осуществляется в территориальных подразделениях госучреждения "Унаа".

- Удостоверения старого образца действительны до истечения указанного в них срока, их замена производится исключительно на добровольной основе. Но при этом временные документы, выданные с 10 июня 2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019-го, подлежат обязательной замене, - сообщили в госслужбе.

Новые права имеют улучшенный дизайн. Благодаря тому что персональные данные и фотография владельца наносятся с помощью лазерного принтера, они не будут выгорать в течение всего срока действия удостоверения - 10 лет.

Разъяснили в ГРС и вопрос, касающийся стоимости документа. Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что за новые права заявители должны будут заплатить всего 108 сомов. Но, как оказалось, эти данные не соответствуют действительности.

Так как удостоверения теперь изготавливают на государственном предприятии, а не частном, как раньше, тариф и в самом деле снизился на 573 сома и составил 733 сома. Та цифра, о которой шла речь на интернет-форумах, это только закупочная стоимость бланков.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Как пояснили в госслужбе, цена складывается из таких компонентов, как формирование базы данных по водительскому составу (184 сома), регистрация и выдача удостоверения на право управления транспортными средствами (184), бланк (100), услуги персонификации (255), доставка (10).

По словам главы ГРС КР Алмаза Мамбетова, права нового образца соответствуют международным требованиям идентификации личности водителя. Это документ четвертого поколения водительских удостоверений в Киргизии.

Справка "РГ"

В число защитных элементов водительских удостоверений КР входят рельефные изображения государственного флага республики и национального орнамента, графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий, микротексты с плавно изменяющейся высотой букв, карта страны, цвета которой изменяются от синего до золотого, и прочие.

Кстати

На конец 2019 года в республике было зарегистрировано 1,3 миллиона автомобилей. Как отмечают в правительстве КР, с каждым годом количество киргизстанцев, оформляющих машины на себя, увеличивается. Между тем точное число тех, кто пользуется "железными конями" по доверенности, неизвестно.

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