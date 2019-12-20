Есть такая премия "За веру и Верность". Она ежегодно вручается в Кремле Фондом Андрея Первозванного достойнейшим из достойных.

В этом году лауреатом стал легендарный генерал, председатель Комитета Госдумы по обороне, Герой России Владимир Шаманов. По традиции мы знакомим читателя с награжденным.

Владимир Анатольевич! Во-первых, позвольте поздравить вас с премией и задать первый вопрос. В зале Кремлевского дворца во время церемонии награждения с экрана шли кадры фильма "Офицеры". Я знаю, что именно этот шедевр повлиял на выбор профессии. А была ли альтернатива?

Владимир Шаманов: Большое спасибо! Если бы не этот фильм, то я вполне мог бы быть строителем или инженером. А может, и ученым. У нас была большая семья. Шестеро детей. Я старший. В 9-м классе я победил в Олимпиаде по физике и математике. И получил направление в новосибирский Академгородок, в школу для особо одаренных детей. Но жили мы бедно, и на семейном совете было принято решение не ехать. А на летние каникулы я поехал к деду в Барнаул. Там в кинотеатре "Мир" состоялась премьера "Офицеров". Приехали Георгий Юматов и Алина Покровская. Вот тогда я и принял решение стать офицером. Я сидел за одной партой с мальчишкой, отец которого был военкомом. Он нам организовал встречу, так как меня очень интересовал вопрос о поступлении в Рязанское училище ВДВ. Тем более что по физкультуре у меня были одни пятерки. Но там не было квот. И я поступил в Ташкентское танковое, где был десантный взвод.

Между прочим, в 2002-м году на этой же сцене премию "За веру и Верность" получил Василий Лановой, исполнитель роли Ивана Вараввы. Какой образ офицера вам ближе - Алексея Трофимова или Ивана Вараввы?

Владимир Шаманов: ...Сложный вопрос. Я пересмотрел, как вы правильно сказали, этот шедевр раз 20. Посудите сами: взрывной, бесшабашный Варавва и немногословный, твердый как кремень Трофимов. Главное, что их объединяет, - лучшие черты наших офицеров: верность долгу, любовь к Родине, чистая искренняя любовь к женщине. Да что я объясняю? Вы же фильм видели. Так что для меня эти герои - собирательный образ всего лучшего, что выстрадала и пронесла наша армия через Великую Отечественную.

На ваш взгляд, сейчас снимается такое кино, после которого хочется выбрать профессию "Родину защищать?"

Владимир Шаманов: Я не искусствовед. Но скажу, что в последнее время появились достойные патриотические картины. "Движение вверх" или "Легенда N17", например. И я уверен, что наш кинематограф вскоре обратится к таким событиям, которые происходили в Крыму, в Южной Осетии, в Абхазии, в Сирии, где наша армия показала себя с превосходнейшей стороны. Да и сейчас в военные училища такой конкурс, что не снился и МГИМО с МГУ. А все потому, что профессия офицера после провала 90-х, когда нашу армию целенаправленно уничтожали некоторые политики, опять стала престижной. Армия стала высокопрофессиональной, c высоким моральным и боевым духом войск. Кроме того, идет плановое развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Сложился стереотип, что политик - это человек, проявляющий прежде всего гибкость, а боевой генерал - твердость. Одним словом: как вам работается в Госдуме?

Владимир Шаманов: Вот уже третий год я возглавляю Комитет по обороне. Докладываю: все идет нормально. Опыт руководства Ульяновской областью не пропал даром. Да и Комитет у нас очень представительный! Два генерал-полковника. Пять Героев Советского Союза и России. Среди них дважды Герой космонавт Светлана Савицкая. Так что работается отлично. Наша единая задача - крепить обороноспособность страны. Мы ее достойно выполняем.

Периодически возникает тема о сокращении призывного контингента. Что вы об этом думаете?

Владимир Шаманов: Мы у себя в Воздушно-десантных войсках высчитали оптимальное соотношение призывников к контрактникам. 80% контрактников. Остальные призывники. Для других родов войск это может быть и 70 на 30. Но стоит отметить, что весь подводный флот и все РВСН состоят только из контрактников. Сейчас в армии можно обучиться престижным и современным специальностям. Вы что-нибудь слышали о научных ротах? По оснащению им могут позавидовать передовые НИИ. Наш Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ, уже обозначил путь развития армии, отметив, что мы должны и дальше продолжать курс на ее развитие, сохранять высокие темпы военного строительства последних лет, осуществлять отработку применения новых видов и типов вооружения и техники. Поэтому требования к личному составу будут продолжать повышаться.

Экзоскелеты предназначены для выполнения узкой задачи

Разговаривал недавно с одним офицером-ветераном. Он в ужасе. Говорит, сейчас в армию стали поступать экзоскелеты, с которыми и физподготовка ни к чему. А прицелы такие, что очкарик с закрытыми глазами в "яблочко" попадет. Скоро, говорит, воевать будем, как в компьютерных играх: на поле боя роботы, а солдаты в бункере с 3D-шлемами. Зачем тогда солдату учиться стрелять и бегать кросс, тем более с противогазом? Вот вы сами в тир ходите?

Владимир Шаманов: В тир я временно не хожу. Зато плаваю три раза в неделю и хожу заниматься в спорткомплекс большим теннисом по утрам и вечерам. Да у нас в Комитете почти все спортом занимаются. И в армии сейчас спортивная подготовка в приоритете. Теперь про экзоскелеты. Они ведь предназначены для выполнения узкой задачи. Выполнил солдат эту задачу - и поставил его в шкаф до следующего раза. А для всей остальной службы нужна физическая подготовка. Без нее никуда! Да и те же самые роботы никогда не заменят человека на поле боя. Помочь принять правильное решение - вот задача военного искусственного интеллекта. А в постоянно меняющейся обстановке в реальных боевых условиях только грамотный командир выведет свое подразделение к победе. Так что переживать вашему ветерану я бы не советовал. Умение стрелять из "калаша", ползать по-пластунски, метать гранату всегда востребовано в вечной профессии "Родину защищать".

Человек года

От командира взвода до командующего

Фото: Из личного архива Владимира Шаманова

Родился 15 февраля 1957 года.

Образование: Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, Военная академия им. М.В. Фрунзе, Военная академия Генерального штаба ВС РФ. Прошел боевой путь от командира взвода до командующего Воздушно-десантными войсками( 2009-2016 гг.)

Принимал участие в боевых действиях: в 1992 году (Карабахский конфликт), в Чеченской Республике. В 2000 году был избран губернатором Ульяновской области.

Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации". Доктор технических наук.