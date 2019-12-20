В Минске идут переговоры с Украиной по газу

В Минске проходят переговоры между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу, передают РИА Новости. В состав российской делегации входят вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В четверг, 19 декабря, в Берлине прошли трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. По итогам прошедшей встречи все участники заявили, что достигнуты принципиальные договоренности по всем вопросам, и после одобрения Москвы и Киева, с большой долей вероятности можно рассчитывать на подписание нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

"Мы сегодня продвинулись в достижении новых договоренностей, хорошо поработали, подготовили проект протокола", - сказал Александр Новак по итогам встречи.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы "готова признать долг" перед Украиной в 3 млрд долларов, но пока данная информация никем официально не подтверждена.