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20.12.2019 16:17
Рубрика: Культура

В Москве готовится выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Текст: Мария Воронова
Экспозиция "Сальвадор Дали. Магическое искусство" откроется в ЦВЗ "Манеж" 28 января будущего года. Выставка, на которой можно будет увидеть более 180 произведений испанского мастера, в том числе работы из собраний фонда "Гала - Сальвадор Дали", Национального музея "Центр искусств королевы Софии" и из частных европейских коллекций.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Она [экспозиция] интересна тем, что мы покажем многогранного Дали. Все-таки он был не только художником, но и писателем, а также работал в театре, с рекламой и в мире моды", - приводит РИА Новости слова директора Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали" Монсе Агер. Отмечается, что будущая выставка станет крупнейшей для Москвы и позволит внимательным зрителям проследить эволюцию творчества Дали. В экспозицию войдут юношеские пейзажи Дали 1910-х годов, работы сюрреалистического и ядерно-мистического периодов, коллекция рисунков 1930-40-х годов, абстрактные холсты 1980-х годов и многое другое.

Фото: iStock
Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали

Среди экспонатов будут такие известные полотна Дали, как: "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Архитектонический "Анжелюс" Милле", "Пейзаж с загадочными элементами", "Мягкий автопортрет с жареным беконом", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Дематериализация под носом Нерона", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля".

Кроме того, в рамках выставки пройдут лекции, состоятся показы фильмов.

"У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы на 400 тысяч посетителей, и мы планируем повторить наш успех", - отметил руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Он также подчеркнул, что перед организаторами не стоит задачи поставить новые рекорды, так как каждая выставка - вдумчивый, серьезный проект, требующий подготовки, а не конвейер.

Кстати

Музей Сальвадора Дали в Фигерасе сегодня считается одним из крупнейших в мире экспонатов сюрреализма. Такой подарок решил преподнести великий мастер родному городу. Музей располагается в бывшем здании театра и приковывает взгляды: крыша здания, стены которого будто покрыты красной мантией, украшена замысловатыми яйцами. В коллекции музея - более 1500 экспонатов: живописных полотен, графики, "проб пера", а также инсталляции и скульптурные шедевры.

Официально Музей Сальвадора Дали начал работу 28 сентября 1974 года. В 1989 году Сальвадор Дали скончался. Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в пол в одном из залов музея.

Культура Арт Гид-парк

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