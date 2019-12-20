В Москве прошла выставка "Безопасность и охрана труда"

На ВДНХ прошла 23-я Международная специализированная выставка "Безопасность и охрана труда".

Минувший БИОТ стал самым масштабным в своей истории по количеству экспонентов, посетителей и объемам выставочной площади. БИОТ сегодня занимает второе-третье место в мире среди выставочных мероприятий в области безопасности труда и является самым крупным в России, СНГ и Восточной Европе. Посетили выставку 20 356 человек из 45 стран мира. 450 организаций из 23 стран представили более 100 тысяч изделий, товаров и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 тысяч квадратных метров, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 30 процентов.

В этом году впервые деловые мероприятия БИОТ можно было "посетить" с помощью онлайн трансляции. 2 673 человек воспользовались этой возможностью.

Подводя итог выставки, Президент Ассоциации "СИЗ" Владимир Котов сказал: "БИОТ следующих годов - это будет не просто про охрану труда, это про безопасность: промышленную, пожарную, экологическую. Мы однозначно больше времени посвятим культуре безопасности. Миссия Ассоциации "СИЗ" - обеспечение безопасности работающего человека, в том числе с помощью внедрения культуры безопасности, а для этого мы будем привлекать самые широкие слои населения. Мы понимаем, что на это уйдут годы и десятилетия и особенно приятно осознавать, что у нас много единомышленников, которые работают в этом направлении. Это не просто оправданно, а это необходимо. Потому что вопрос безопасности работающего человека - это вопрос самой жизни! Это вопросы каждого из нас!".