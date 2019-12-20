В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал в ближайшее время разобраться в ситуации с эстонским бюро информагентства Sputnik. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с председателем временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

По словам российского сенатора, "аргументация Эстонии вызвала у представителя ОБСЕ целый ряд вопросов, он обещал подробно разобраться, предпринять определенные шаги, чтобы не нарушались права СМИ".

Ранее правоохранительные органы Эстонии заявили о намерении возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

В МИД РФ ранее отметили, что эстонские власти "в своей травле российского агентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами".