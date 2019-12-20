В Польше прошли массовые акции протеста против судебной реформы

Законопроект правящей в Польше партии "Право и справедливость" по реформе судебной системы вызвал массовые протесты в Варшаве и других крупных городах республики.

Только в Варшаве оппозиция в пятницу вывела несколько десятков тысяч человек. Они протестуют против возможного введения дисциплинарной ответственности для служителей Фемиды за действия политического характера. Судейский состав могут обязать раскрывать информацию личного характера. В частности, какой партии они симпатизируют и какими соцсетями пользуются.

"Власти стремятся упразднить принцип разделения властей", - считает депутат оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка. Он напомнил, что в ноябре 2019 года суд Евросоюза в Люксембурге поставил под сомнение правомерность создания в 2018 году дисциплинарной палаты в структуре Верховного суда Польши.

По словам главы национальной ассоциации судей Польши Кристиана Маркевича, "если такие ограничительные меры будут приняты, под угрозой окажется независимость носителей судебной власти".

В правящей партии призвали не драматизировать ситуацию, отмечая, что предлагаемые меры носят законный характер и необходимы для защиты основ демократического государства. "Некоторые судьи ищут лазейки в законодательстве и способствуют тому, чтобы в стране царили хаос, анархия и беззаконие", - отметил ранее министр юстиции Польши Збигнев Зебро.