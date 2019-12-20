25 декабря (среда) в 10-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Редкие наследственные заболевания. Маршрутизация пациента, маршрутизация лекарства: проблемы, перспективы - диалог общества власти и бизнеса".

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

• международный опыт маршрутизации пациентов с редкими заболеваниями;

• текущее состояние и перспективы центров орфанных заболеваний в Российской Федерации;

• задачи медико-генетической службы;

• роль федеральных центров в маршрутизации детей с редкими заболеваниями;

• проблемы маршрутизации и возможные пути решения для пациентов с редкими заболеваниями в регионах;

• возможности телемедицинских технологий для диагностики и лечения редких заболеваний;

• маршрутизация орфанных лекарственных препаратов: доступность, транспортировка, оптимизация стоимости.

В заседании круглого стола участвуют:

- Мясникова Ирина Владимировна - Председатель правления ВООЗ;

- Красильникова Елена Юрьевна - аналитик, руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко";

- Куцев Сергей Иванович - Директор ФГБНУ МГНЦ, Главный внештатный специалисту генетик Минздрава РФ, профессор, д.м.н.;

- Вашакмадзе Нато Джумберовна - к.м.н., в.н.с. лаборатории редких наследственных болезней у детей, врач-педиатр, врач-кардиолог, ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" МЗ РФ;

- Витковская Ирина Петровна - Заведующая организационно-методическим отделом по педиатрии ГБУ "НИИ ОЗММ ДЗМ";

- Печатникова Наталья Леонидовна - Заведующая отделением наследственных болезней обмена веществ ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", г. Москва;

- Александрова Оксана Юрьевна - д.м.н., профессор, заместитель директора МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского по учебной работе, заместитель директора по научной работе и образованию ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко";

- Симонова Ольга Игоревна - Заведующая пульмонологическим отделением ФГАУ "НМИЦ Здоровья Детей" Минздрава России, г. Москва;

- Хвостикова Елена Аркадьевна - Директор АНО "Центр помощи пациентам "Геном";

- Погосян Неля Сергеевна - заместитель председателя правления ВООЗ;

- Муева Наталья Михайловна - Руководитель отдела лабораторной диагностики Aston Health, г. Москва.

Модератор - Захарова Екатерина Юрьевна - д.м.н., профессор, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ МГНЦ РАМН, Председатель экспертного совета ВООЗ

К участию в конференции приглашаются представители региональных исполнительных органов в сфере охраны здоровья, медицинские специалисты, представители фармацевтических компаний и ассоциаций, пациентские организации и объединения.

Организатор: Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество редких (орфанных) заболеваний" (ВООЗ)

Круглый стол будет транслироваться в прямом эфире на сайте.