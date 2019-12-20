В заседании Совета экспертов примут участие:
- Джалал Саидбегов, профессор Римского университета Sapienza, доктор медицины;
- Сергей Петрович Канаев, исполняющий обязанности главного врача Центра мануальной терапии Департамента здравоохранения г.Москвы, к.м.н.;
- Игорь Дмитриевич Стулин, заведующий кафедрой нервных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), д.м.н., профессор;
- Игорь Юрьевич Малышев, заведующий кафедрой патофизиологии МГМСУ, д.м.н., профессор;
- Сергей Александрович Труханов, доцент кафедры нервных болезней МГМСУ.
На заседании экспертов будут обсуждаться следующие вопросы:
• Почему все больше людей страдают от болей в спине, пояснице, шее;
• Как состояние позвоночника связано с образом жизни и привычками;
• К какому врачу стоит обращаться, если возникли проблемы с позвоночником.
• Какие методики лечения заболеваний позвоночника сегодня считаются наиболее успешными;
• Действительно ли операция на позвоночнике является последней надеждой для тех, кто страдает межпозвонковыми грыжами или протрузиями;
• Что рекомендуют врачи-эксперты, чтобы сохранить здоровье позвоночник как можно дольше.