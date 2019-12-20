23 декабря (понедельник) в 15:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов по теме, наиболее часто встречающейся в письмах читателей в редакцию и на сайт "РГ" - "Что делать, если болит спина и как сохранить позвоночник здоровым?".

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