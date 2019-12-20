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20.12.2019 11:37
Проект: Медиацентр

23 декабря - совет экспертов по теме "Что делать, если болит спина"

23 декабря (понедельник) в 15:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится Совет экспертов по теме, наиболее часто встречающейся в письмах читателей в редакцию и на сайт "РГ" - "Что делать, если болит спина и как сохранить позвоночник здоровым?".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В заседании Совета экспертов примут участие:

- Джалал Саидбегов, профессор Римского университета Sapienza, доктор медицины;

- Сергей Петрович Канаев, исполняющий обязанности главного врача Центра мануальной терапии Департамента здравоохранения г.Москвы, к.м.н.;

- Игорь Дмитриевич Стулин, заведующий кафедрой нервных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ), д.м.н., профессор;

- Игорь Юрьевич Малышев, заведующий кафедрой патофизиологии МГМСУ, д.м.н., профессор;

- Сергей Александрович Труханов, доцент кафедры нервных болезней МГМСУ.

На заседании экспертов будут обсуждаться следующие вопросы:

• Почему все больше людей страдают от болей в спине, пояснице, шее;

• Как состояние позвоночника связано с образом жизни и привычками;

• К какому врачу стоит обращаться, если возникли проблемы с позвоночником.

• Какие методики лечения заболеваний позвоночника сегодня считаются наиболее успешными;

• Действительно ли операция на позвоночнике является последней надеждой для тех, кто страдает межпозвонковыми грыжами или протрузиями;

• Что рекомендуют врачи-эксперты, чтобы сохранить здоровье позвоночник как можно дольше.

Медиацентр "РГ": Анонсы

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