В России впервые осудили владельца сайта с пиратским контентом

Уникальный для российской судебной системы приговор вынес Красногорский городской суд Московской области. На скамье подсудимых впервые оказался владелец нескольких сайтов, на которых посетителям демонстрировались пиратские копии кинофильмов.

Станиславу Сайгину предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ "незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере". Мужчине грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Но приговорили его в итоге к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Согласно картотеке суда, приговор в отношении Сайгина вынесен 19 декабря. В базе данных суда других подробностей не приводится.

Но детали этого дела знают в известной антихакерской компании Group-IB. По данным компании, осужденный "пират" зарабатывал на показе нелегального видеоконтента: киноновинок, шедших в кинотеатрах, и популярных сериалов.

Отмечается, что специалисты направления Group-IB Anti-Piracy еще в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их "зеркалок". При этом пиратская библиотека каждого из сайтов насчитывала более 10 тысяч наименований кинопроизводства.

По данным компании, "пират" получал контент от одного из крупнейших пиратских доменов CDN (сеть доставки контента - Content Distribution Network) Moonwalk, прекратившего работу в октябре 2019 года. При этом рекламодателями пиратских сайтов осужденного являлись онлайн-казино, которые также через CDN-провайдеров поставляли контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

"В рамках работ по защите контента правообладателей специалисты Group-IB неоднократно предупреждали владельца пиратской сети о нарушении авторских прав законных владельцев видеопродукции и требовали прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. Однако "пират" не отреагировал на предупреждения. В случае же технической блокировки "зеркал" создавал тут же новые", - рассказали в Group-IB.

В итоге специалисты компании по заказу одного из правообладателей провели собственное расследование, в ходе которого им удалось выявить цифровые следы преступника, а затем установить его личность. Позднее все материалы были переданы в УВД по СВАО, где было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров kinogb оказался очень скрытным и осторожным человеком. У него не было реальных аккаунтов в социальных сетях и регистраций на форумах. Тем не менее специалисты отдела расследования Group-IB смогли выйти на его след.

Весной 2019 года владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье. На допросе он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. Однако уже в суде подсудимый отказался признать свою вину.

Ранее "Российская газета" рассказывала о необычном случае, который расследует компания Group-IB. Некие хакеры взломали радионяню и пугали через нее ребенка.