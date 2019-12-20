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20.12.2019 11:33
Рубрика: Происшествия

В России впервые осудили владельца сайта с пиратским контентом

Текст: Иван Петров
Уникальный для российской судебной системы приговор вынес Красногорский городской суд Московской области. На скамье подсудимых впервые оказался владелец нескольких сайтов, на которых посетителям демонстрировались пиратские копии кинофильмов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Станиславу Сайгину предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ "незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере". Мужчине грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Но приговорили его в итоге к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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Согласно картотеке суда, приговор в отношении Сайгина вынесен 19 декабря. В базе данных суда других подробностей не приводится.

Но детали этого дела знают в известной антихакерской компании Group-IB. По данным компании, осужденный "пират" зарабатывал на показе нелегального видеоконтента: киноновинок, шедших в кинотеатрах, и популярных сериалов.

Отмечается, что специалисты направления Group-IB Anti-Piracy еще в 2018 году обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их "зеркалок". При этом пиратская библиотека каждого из сайтов насчитывала более 10 тысяч наименований кинопроизводства.

Фото: iStock
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По данным компании, "пират" получал контент от одного из крупнейших пиратских доменов CDN (сеть доставки контента - Content Distribution Network) Moonwalk, прекратившего работу в октябре 2019 года. При этом рекламодателями пиратских сайтов осужденного являлись онлайн-казино, которые также через CDN-провайдеров поставляли контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

"В рамках работ по защите контента правообладателей специалисты Group-IB неоднократно предупреждали владельца пиратской сети о нарушении авторских прав законных владельцев видеопродукции и требовали прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. Однако "пират" не отреагировал на предупреждения. В случае же технической блокировки "зеркал" создавал тут же новые", - рассказали в Group-IB.

В итоге специалисты компании по заказу одного из правообладателей провели собственное расследование, в ходе которого им удалось выявить цифровые следы преступника, а затем установить его личность. Позднее все материалы были переданы в УВД по СВАО, где было возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
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Отмечается, что владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров kinogb оказался очень скрытным и осторожным человеком. У него не было реальных аккаунтов в социальных сетях и регистраций на форумах. Тем не менее специалисты отдела расследования Group-IB смогли выйти на его след.

Весной 2019 года владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье. На допросе он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. Однако уже в суде подсудимый отказался признать свою вину.

Ранее "Российская газета" рассказывала о необычном случае, который расследует компания Group-IB. Некие хакеры взломали радионяню и пугали через нее ребенка.

Происшествия Правосудие Суд Защита авторских прав

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