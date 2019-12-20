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20.12.2019 22:15
Рубрика: Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года. Так, стоимость водки в продаже увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, коньяка - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин: Надо аккуратно подходить к борьбе с алкоголизмом

Об этом говорится в приказе Минфина РФ, который ведомство опубликовало на федеральном портале проектов правовых актов.

Как считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз, никакого существенного значения на рынок это увеличение стоимости крепкого алкоголя не окажет.

"Отпускные и розничные цены у нас занижены, поэтому на прибыли производителей такое незначительное поднятие цен особо не скажется. Те граждане, которые покупают легальный алкоголь, тоже особенно не почувствуют разницы. Ну, заплатят на 10-15 рублей больше", - отмечает Дробиз.

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