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20.12.2019 20:50
Рубрика: Общество

В РПЦ прокомментировали слова патриарха Кирилла о русском языке

Текст: Елена Яковлева
Патриарх Кирилл допустил большее использование в богослужении русского языка. Однако это "разрешение, но не предписание", прокомментировали в РПЦ.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сегодня, выступая на Епархиальном собрании города Москвы, патриарх Кирилл говорил о том, что в церковь продолжают приходить люди, и это люди с "другими ожиданиями", чем в 90-е годы. Они требовательны к содержанию приходской жизни, стремятся участвовать в богослужении и вникать в его смысл. При этом они натыкаются на трудности в понимании богослужения, в связи с чем молодые священники высказывают идеи перевести богослужение на современный русский язык.

Фото: Константин Завражин
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По мнению патриарха, это не принесет пользы. Но при этом он добавил, что славянский язык за более чем 10 веков его использования в богослужении менялся. И в последние годы Синод неоднократно давал указание при составлении новых богослужебных текстов избегать малопонятной архаики. Но главные трудности понимания связаны, по мнению патриарха, не с языком, а с тем, что люди мало знают библейскую историю, ее образы и смыслы.

Он отметил что в некоторых храмах раздают тексты богослужений с параллельным русским текстом или с подстрочным пояснением сложных мест. Он также посчитал возможным, там, где общины к этому готовы, читать, например, апостольские послания на русском языке. При этом он призвал священников прислушаться к своим приходам - кто-то воспримет часть богослужения на русском с благодарностью, а кто-то с неприятием - из-за многолетней привычки к славянскому тексту. Тут, по мнению патриарха, следует помнить, что любовь прихожан к богослужению важнее, чем теоретические представления в голове у настоятеля.

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Слова патриарха Кирилла о богослужении на русском языке - "разрешение, но не предписание", полный перевод на русский язык нецелесообразен, и об этом и не идет речи, заявил, комментируя новость, председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

По словам протоиерея Максима, патриарх предложил средний, "царский путь" - и акцент его выступления был сделан не на русском языке, а на понятности богослужения для тех, кто в нем участвует.

Общество Религия

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