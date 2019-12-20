В РПЦ прокомментировали слова патриарха Кирилла о русском языке

Патриарх Кирилл допустил большее использование в богослужении русского языка. Однако это "разрешение, но не предписание", прокомментировали в РПЦ.

Сегодня, выступая на Епархиальном собрании города Москвы, патриарх Кирилл говорил о том, что в церковь продолжают приходить люди, и это люди с "другими ожиданиями", чем в 90-е годы. Они требовательны к содержанию приходской жизни, стремятся участвовать в богослужении и вникать в его смысл. При этом они натыкаются на трудности в понимании богослужения, в связи с чем молодые священники высказывают идеи перевести богослужение на современный русский язык.

По мнению патриарха, это не принесет пользы. Но при этом он добавил, что славянский язык за более чем 10 веков его использования в богослужении менялся. И в последние годы Синод неоднократно давал указание при составлении новых богослужебных текстов избегать малопонятной архаики. Но главные трудности понимания связаны, по мнению патриарха, не с языком, а с тем, что люди мало знают библейскую историю, ее образы и смыслы.

Он отметил что в некоторых храмах раздают тексты богослужений с параллельным русским текстом или с подстрочным пояснением сложных мест. Он также посчитал возможным, там, где общины к этому готовы, читать, например, апостольские послания на русском языке. При этом он призвал священников прислушаться к своим приходам - кто-то воспримет часть богослужения на русском с благодарностью, а кто-то с неприятием - из-за многолетней привычки к славянскому тексту. Тут, по мнению патриарха, следует помнить, что любовь прихожан к богослужению важнее, чем теоретические представления в голове у настоятеля.

Слова патриарха Кирилла о богослужении на русском языке - "разрешение, но не предписание", полный перевод на русский язык нецелесообразен, и об этом и не идет речи, заявил, комментируя новость, председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

По словам протоиерея Максима, патриарх предложил средний, "царский путь" - и акцент его выступления был сделан не на русском языке, а на понятности богослужения для тех, кто в нем участвует.