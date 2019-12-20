В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов

В опубликованном на сайте минсельхоза США списке стран, заключивших с Вашингтоном соглашение о свободной торговле, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Несуществующее королевство в документе обнаружил исследователь Фрэнсис Цэнг, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NBC News. По словам Цэнга, он не поверил своим глазам и решил удостовериться в Google, что ничего не путает и это действительно вымышленная страна.
Позже в минсельхозе пояснили, что Ваканда была включена в список торговых партнеров, чтобы проверить работу сервиса. Эту информацию должны были удалить сразу же после тестирования, что не было сделано. Сейчас Ваканды в списке уже нет.
Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh— Francis Tseng (@frnsys) 18 декабря 2019 г.