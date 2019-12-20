В США двое погибли, двое ранены в результате стрельбы в госучреждении

Два человека погибли, двое получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в правительственном учреждении города Уинстон-Салем в Северной Каролине. Число пострадавших может увеличиться.

По предварительным данным, преступник начал стрельбу в здании департамента общественных работ, где располагаются коммунальные службы города Уинстон-Салем в Северной Каролине. Как сообщает The Associated Press, со ссылкой на представителей местных властей, сотрудникам полиции удалось стабилизировать ситуацию.

Сити-менеджер Уинстон-Салем Ли Гаррити сказал, что раненые имеют серьезные, но не опасные для жизни травмы.

По словам очевидцев, неизвестный преступник открыл стрельбу в здании общественных работ в пятницу утром, когда сотрудники пришли на работу. О том, был ли пойман преступник, не сообщается.