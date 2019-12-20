Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".

ФКБС создан Банком России в 2017 году для оздоровления проблемных банков (в основном крупных) по новой схеме, через прямые вливания в капитал. Крупнейшими игроками рынка, уже санированными через ФКБС, стали ФК "Открытие", Промсвязьбанк и Бинбанк.

В должности зампреда Поздышев курировал санацию банков. Он занимал ее с 2014 года.