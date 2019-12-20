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20.12.2019 18:00
Рубрика: Экономика

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Текст: Роман Маркелов
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ. Теперь он станет главой совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент "Российской газеты".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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ФКБС создан Банком России в 2017 году для оздоровления проблемных банков (в основном крупных) по новой схеме, через прямые вливания в капитал. Крупнейшими игроками рынка, уже санированными через ФКБС, стали ФК "Открытие", Промсвязьбанк и Бинбанк.

В должности зампреда Поздышев курировал санацию банков. Он занимал ее с 2014 года.

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