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20.12.2019 06:45
Рубрика: В мире

В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы

Экс-президент Боливии Эво Моралес. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Экс-президент Боливии Эво Моралес. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Экс-президент Боливии Эво Моралес. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Временное правительство Боливии приняло решение переименовать все названные в честь бывшего президента страны Эво Моралеса спортивные объекты. Об этом в четверг в эфире телеканала Bolivia TV заявил министр спорта Мильтон Наварро.

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Такое решение он объяснил тем, что на строительство были направлены деньги граждан, а не Эво Моралеса. По словам Наварро, временные власти также списали 500 медалей и 800 предметов спортивной формы, на которых было написано имя экс-президента, сообщает ТАСС.

Напомним, в октябре в Боливии прошли президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. На фоне беспорядков Моралес объявил о своей отставке и был вынужден уехать в Мексику. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

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