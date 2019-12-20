Еще в 2017 году она обратилась в многофункциональный центр, чтобы ей сделали перерасчет размера страховой пенсии по старости. Не были учтены периоды ухода за двумя детьми. Заявление-то она подала, но никаких перемен не произошло. И через два года женщина обратилась уже напрямую в Пенсионный фонд - на этот раз успешно.
- Так как бабушке сложно отстаивать свои интересы самостоятельно, к нам по доверенности обратился один из ее родственников, - рассказал "РГ" зампрокурора Среднеахтубинского района Нурлан Ермаков. - Мы сделали запросы в МФЦ и в ПФР, почему два года назад не сделали перерасчет.
Проверка показала, что в тот раз обращение пенсионерки никто не переслал в территориальный орган ПФР, и оснований для перерасчета вроде как бы и не было. Только после официального запроса бумага нашлась. Прокурор района внес в адрес директора МФЦ представление об устранении нарушений.
- Ветерану сделали перерасчет за два выпавших года. Руководителя МФЦ лишили премии, - добавил Нурлан Ермаков.
По информации ПФР, трудовой стаж до 2002 года устанавливается на основании записей в трудовой книжке, без фиксации периода ухода за детьми.
При полноценной зарплате перерасчет не повлечет увеличения размера пенсии. А вот тем, у кого стаж небольшой, пересмотр может быть выгоден.