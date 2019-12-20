Всероссийский конкурс "Золотой гонг" назвал победителей-2019

Новости

В Боливии переименуют названные в честь Эво Моралеса стадионы 06:45
В Хабаровском крае обнаружили вирус африканской чумы свиней 06:29
СК подтвердил факт избиения ребенка учителем в Приамурье 06:25
В Италии в ходе операции против мафии арестованы более 300 человек 06:13
На севере Сахалина завершили ремонт теплотрассы 06:07
Американские военные проверили саудовских курсантов после стрельбы 05:47
Военные РФ впервые доставили гумпомощь в сирийский город Эт-Табки 05:41
Росприроднадзор запретил продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай 05:34
Извлечение ядерного топлива на "Фукусима-1" перенесено на пять лет 05:33
СМИ: Джонсон призвал отказаться от слова Brexit после 31 января 2020 года 05:02
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате 04:27
Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии 04:02
Бразильский целитель приговорен к 19 годам тюрьмы за домогательства 03:48
Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате 03:14
Небензя отметил право Ирана ответить на выход США из ядерной сделки 03:03
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов 02:30
Семь человек погибли при столкновении поезда с автомобилем в Египте 02:25
Chery предложила новую топовую комплектацию Tiggo 7 02:14
Сенат США принял бюджет на 2020 год 02:11
Сирийские военные освободили от боевиков населенный пункт на юге Идлиба 02:01
Следующий раунд переговоров по транзиту газа в Европу состоится 20 декабря 01:39
Израиль ответил воздушной атакой на запуск снаряда из сектора Газа 01:33
Госдеп: США стремятся к смене поведения властей Ирана 01:26
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет 00:57
Пушков указал возможный ответ на экстерриториальные санкции США 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
20.12.2019 00:10
Рубрика: Общество

Читают, значит, думают

Всероссийский конкурс "Золотой гонг" назвал победителей-2019
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8045)
Двери для победителей юбилейного 25-го всероссийского конкурса журналистов "Золотой гонг-2019" во второй раз распахнула "Российская газета", ставшая контент-партнером для 305 региональных СМИ.

- Сама не верю, что нам четверть века, - заявила на открытии премии исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская. - Закономерно то, что конкурс прижился в "РГ", да, федеральной, но как никакая другая газета, она ближе к регионам, а Россия - это регионы. Наш конкурс доказывает эту мысль посредством таланта людей, которые в нем побеждают.

Фото: Вера Ляховская
Директор филиала "РГ" возглавила жюри конкурса "Золотое перо"

В 2019 году во всех 13 номинациях победителями стали региональные издания, которые "пишут о жизни с мест, о проблемах соседа по улице". Газетой 2019 года стала "Областная газета" (Екатеринбург, Свердловская область). Редактор года - главный редактор журнала "Северяне" Ольга Лобызова (г. Салехард). Лучший материал о разоблачении коррупции - Евгений Проскуров, газета "Дегтярёвец" (г. Ковров, Владимирская область).

Авторы лучшего материала о социальных проблемах - Елена Дмитричкова ("Социальная газета", г. Самара) и лучшего материала о проблемах культуры - Оксана Власова ("Енисейская правда", г. Енисейск, Красноярский край) получили приглашение на стажировку в гуманитарный блок "Российской газеты".

Дети, которые читают, становятся взрослыми, которые думают

Ведущие вечера - актриса театра "Ленком" Елена Есенина и певец Александр Аксёнчик - вместе с рок-группой "Лаборатория дождя" создавали настроение взаимопонимания, которое передалось победителям. Так главный редактор филиала АО "ТАТМЕДИА" Татьяна Витовская, победитель в номинации "Лучшее интернет-издание" (сайт "Новости Зеленодольска", Татарстан), расчувствовалась: "Это честь: получить награду от конкурса, который во главу угла ставит высокий профессионализм".

Лучшей детской газетой стала "Первая детская" из Пензы.

305 СМИ из 50 регионов страны стали контент-партнерами "Российской газеты"

- Нам полтора года, и меня отговаривали от идеи открыть детскую газету, - говорит главный редактор "Первой детской" Элеонора Куликова. - Говорили: "Дети вообще не читают!" А нас читают. И то, что еще и вы нас заметили, это дает веру в себя.

Когда Элеонора Куликова спускалась со сцены, ее эхом сопровождали слова Софьи Дубинской: "Дети, которые читают, становятся взрослыми, которые думают".

Общество СМИ и соцсети "Российская газета"

Главное сегодня

Саперы нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке
ЕС продлил санкции против России
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Тбилиси тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия