Всероссийский конкурс "Золотой гонг" назвал победителей-2019

Двери для победителей юбилейного 25-го всероссийского конкурса журналистов "Золотой гонг-2019" во второй раз распахнула "Российская газета", ставшая контент-партнером для 305 региональных СМИ.

- Сама не верю, что нам четверть века, - заявила на открытии премии исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская. - Закономерно то, что конкурс прижился в "РГ", да, федеральной, но как никакая другая газета, она ближе к регионам, а Россия - это регионы. Наш конкурс доказывает эту мысль посредством таланта людей, которые в нем побеждают.

В 2019 году во всех 13 номинациях победителями стали региональные издания, которые "пишут о жизни с мест, о проблемах соседа по улице". Газетой 2019 года стала "Областная газета" (Екатеринбург, Свердловская область). Редактор года - главный редактор журнала "Северяне" Ольга Лобызова (г. Салехард). Лучший материал о разоблачении коррупции - Евгений Проскуров, газета "Дегтярёвец" (г. Ковров, Владимирская область).

Авторы лучшего материала о социальных проблемах - Елена Дмитричкова ("Социальная газета", г. Самара) и лучшего материала о проблемах культуры - Оксана Власова ("Енисейская правда", г. Енисейск, Красноярский край) получили приглашение на стажировку в гуманитарный блок "Российской газеты".

Дети, которые читают, становятся взрослыми, которые думают

Ведущие вечера - актриса театра "Ленком" Елена Есенина и певец Александр Аксёнчик - вместе с рок-группой "Лаборатория дождя" создавали настроение взаимопонимания, которое передалось победителям. Так главный редактор филиала АО "ТАТМЕДИА" Татьяна Витовская, победитель в номинации "Лучшее интернет-издание" (сайт "Новости Зеленодольска", Татарстан), расчувствовалась: "Это честь: получить награду от конкурса, который во главу угла ставит высокий профессионализм".

Лучшей детской газетой стала "Первая детская" из Пензы.

305 СМИ из 50 регионов страны стали контент-партнерами "Российской газеты"

- Нам полтора года, и меня отговаривали от идеи открыть детскую газету, - говорит главный редактор "Первой детской" Элеонора Куликова. - Говорили: "Дети вообще не читают!" А нас читают. И то, что еще и вы нас заметили, это дает веру в себя.

Когда Элеонора Куликова спускалась со сцены, ее эхом сопровождали слова Софьи Дубинской: "Дети, которые читают, становятся взрослыми, которые думают".