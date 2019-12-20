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Xiaomi и другие. В России подешевели популярные китайские смартфоны

Текст:   Антон Благовещенский
20.12.2019,  
19:14

Компании Vivo и Xiaomi вслед за Huawei и Honor объявили о старте предновогодних акций и скидок на популярные модели смартфонов.

Так, в период с 17 декабря по 13 января аппарат Vivo V17 Neo будет доступен со скидкой в размере двух тысяч рублей - за 17990 рублей вместо прежних 19990. Кроме того, при покупке этого аппарата можно приобрести с 50-процентной скидкой более бюджетную модель - Vivo Y91C, которая обойдется в 3495 рублей.

Пользователям, которые оформят заказ на Vivo V17 Neo в интернет-магазине компании, в качестве дополнительного подарка полагается фитнес-браслет. Кроме того, до 13 января действует еще одна акция - каждый покупатель смартфона Vivo V17 получает модель Vivo Y91C в подарок.

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Акция Huawei и Honor, стартовавшая 19 декабря, продлится до 23 декабря. До этого же срока будут действовать акционные предложения Xiaomi, собранные на отдельной странице. Со скидкой можно приобрести и без того бюджетные Redmi 6A и 7A, Mi 9 Lite, а также Redmi Note 7 и Mi A3 К некоторым другим акционным девайсам прилагаются подарки - наушники, фитнес-браслеты.

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