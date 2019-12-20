Жене разведчика из США предъявлено обвинение в гибели британского подростка

Королевская прокуратура Британии в пятницу предъявила заочное обвинение гражданке США Энн Сакоолс, признав ее виновной в смерти 19-летнего британского мотоциклиста Гарри Данна.

Как сообщает ВВС, Гарри Данн, ехавший на мотоцикле в пределах скоростного режима, был сбит машиной Сакоолс, совершившей опасный маневр на трассе в британском Нортгемптоншире 27 августа.

По британским законам преступление, повлекшее смерть в результате опасного вождения, наказывается лишением свободы на срок до 14 лет. За время, пока тянулись юридические проволочки, Сакоолс успела выехать в США, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

После трагического инцидента выяснилось, что муж Сакоолс не работает в британской дипломатической миссии, а является офицером разведывательного подразделения секретной базы ВВС США в британском Нортгемптоншире. Британский МИД несколько дней спустя после катастрофы сообщил о том, что он не является "зарегистрированным дипломатом в традиционном понимании".

Как отмечает глава крупной британской юридической компании Эдвард Грандж, запрос об экстрадиции Сакоолс, если он будет сделан, станет проверкой того, действительно ли договор на этот счет между США и Великобритании действует, а не является "улицей с односторонним движением". Кстати, в заявлении госдепа после отъезда Сакоолс в США говорилось о том, что правительство Соединенных Штатов будет расценивать просьбу о выдаче лица при таких обстоятельствах "вопиющим злоупотреблением".

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что единственно правильным решением для Энн Сакоолс будет вернуться в Великобританию и сотрудничать с органами правосудия. По словам Рааба, в ходе следствия выяснилось, что члены семей американских дипломатов в Великобритании имеют "большую защиту от британской уголовной юрисдикции, чем сами сотрудники дипмиссии".