Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала "Россия"

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.

Произошло это во время прямого эфира. Гостям ток-шоу "Кто против?" показали кадры встречи президента России Владимира Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Политики обсуждали ситуацию на востоке Украины, выполнение Минских соглашений и транзит газа.

Комментируя видео, Вайнер отметил, что политики беседовали в коридоре. С этим не согласился ведущий программы Дмитрий Куликов, добавив пару крепких фраз и назвав юмор эксперта "убогим". Американский журналист обиделся и покинул студию.