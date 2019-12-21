Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российский боксер Дмитрий Кудряшов, по прозвищу "Кувалда", в десятираундовом поединке одолел чеха Вацлава Пейсара.

В Красноярске проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между бывшим чемпионом мира по двум версиям россиянином Денисом Лебедевым и бывшим претендентом на титул WBO южноафриканцем Табисо Мчуну.

В рамках вечера прошел рейтинговый поединок в весовой категории до 90,71 кг между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром. Для представителя России этот бой стал первым после поражения от Илунги Макабу из Конго в июне нынешнего года. После этого Кудряшов намеревался попробовать себя в ММА, но травма не позволила это сделать.

Нынешний бой сложился для "Кувалды" непросто. Однако по итогам поединка раздельным решением судей победа досталась Кудряшову, для которого она стала 24-й в карьере при трех поражениях.