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21.12.2019 01:43
Рубрика: В мире

Болсонару убедил Трампа не вводить пошлины на бразильскую сталь

Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент Бразилии Жаир Болсонару убедил американского коллегу Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт стали и алюминия из южноамериканской республики. Об этом бразильский лидер сообщил в пятницу во время прямой трансляции на своей странице в Facebook сразу после того, как "имел удовольствие говорить по телефону с президентом США".

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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По словам Болсонару, Трамп согласился с его доводами и "сказал всем бразильцам, что наша сталь и алюминий не будут обложены дополнительными пошлинами", - цитирует ТАСС. Президент Бразилии отметил, что беседа продолжалась около пятнадцати минут и была проникнута взаимоуважением глав государств.

Трамп подтвердил в Twitter, что говорил по телефону с Болсонару и обсудил с ним торговые вопросы. "Отношения между США и Бразилией никогда не были столь прочны", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Напомним, президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий 23 марта прошлого года в размере 25 и 10 процентов соответственно. Временно из-под действия тарифов были выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, Евросоюз, Канада и Мексика. В начале декабря Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий из-за политики данных государств в отношении национальных валют.

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