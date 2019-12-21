Болсонару убедил Трампа не вводить пошлины на бразильскую сталь

Президент Бразилии Жаир Болсонару убедил американского коллегу Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт стали и алюминия из южноамериканской республики. Об этом бразильский лидер сообщил в пятницу во время прямой трансляции на своей странице в Facebook сразу после того, как "имел удовольствие говорить по телефону с президентом США".

По словам Болсонару, Трамп согласился с его доводами и "сказал всем бразильцам, что наша сталь и алюминий не будут обложены дополнительными пошлинами", - цитирует ТАСС. Президент Бразилии отметил, что беседа продолжалась около пятнадцати минут и была проникнута взаимоуважением глав государств.

Трамп подтвердил в Twitter, что говорил по телефону с Болсонару и обсудил с ним торговые вопросы. "Отношения между США и Бразилией никогда не были столь прочны", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Напомним, президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий 23 марта прошлого года в размере 25 и 10 процентов соответственно. Временно из-под действия тарифов были выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, Евросоюз, Канада и Мексика. В начале декабря Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий из-за политики данных государств в отношении национальных валют.