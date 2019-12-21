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21.12.2019 19:06
Рубрика: В мире

Борис Джонсон накормил английские войска в Эстонии

Текст: Александр Гасюк
Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS
Фото: Geoff Pugh/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угостил английских военнослужащих индейкой в преддверии рождественских праздников. Причем сделал это британский политик в Эстонии. Здесь на военной базе Тапа неподалеку от Таллина расквартированы около 850 военных Ее Величества, что является наибольшим британским воинским контингентом в Европе.

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс/ РИА Новости
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Как сообщает The Telegraph, на прибалтийской земле Джонсон лично сервировал тарелки офицерам и солдатам, а также обсудил с ними "регби, Россию и запрет на употребление алкоголя на базе".

Откровенная имиджевая акция лидера консервативной партии Великобритании, стремящегося набирать политические очки у себя на родине в преддверии обещанного им избирателям выхода Лондона из ЕС, не обошлась без фотографий на фоне английского танка "Челленджер". Символично, что именно эта боевая машина, приписанная к дислоцированному в Эстонии подразделению британского королевского гусарского полка названа в честь Уинстона Черчилля, с которым, судя по всему, открыто сравнивает себя известный своими экстравагантными выходками Борис Джонсон.

Фото: DANIEL SORABJI / AFP
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"То, что вы здесь делаете невероятно важно, поскольку причина, по которой все в нашей стране мирно и безопасно празднуют Рождество, заключается в том, что вы здесь", - сказал глава английского правительства, обратившись к своим военнослужащим.

Как сообщалось ранее, в ходе визита Борис Джонсон встретился с эстонским коллегой Юри Ратасом. Гость из Лондона заявил о том, что военные усилия Великобритании в Эстонии огромны, а британские войска составляют большую часть миссии НАТО в этой стране.

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