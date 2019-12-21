Новости

Помпео о Маас обсудили санкции США против "Северного потока - 2" 04:06
Boeing: Системы корабля Starliner работают штатно 03:56
Белый дом заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву 03:32
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала "Россия" 03:05
Борис Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии 02:47
Госдеп рассказал о находящихся в сирийских тюрьмах боевиках ДАИШ 02:37
Видео: Два круизных лайнера столкнулись в мексиканском порту 02:20
Три человека получили ранения при стрельбе на шоссе в Канаде 02:17
Болсонару убедил Трампа не вводить пошлины на бразильскую сталь 01:43
США пригласили Китай на переговоры по контролю над вооружениями 00:58
Жертвами столкновений в индийском Уттар-Парадеш стали шесть человек 00:30
Трамп выступит с ежегодным посланием конгрессу четвертого февраля 00:22
Еврокомиссия назвала РФ "надежным поставщиком газа в страны ЕС" 00:10
Бывший тренер сборной России трудоустроился в голландском ПСВ 20.12.2019
Президенты РФ и Узбекистана провели отдельную встречу в Санкт-Петербурге 20.12.2019
В Польше прошли массовые акции протеста против судебной реформы 20.12.2019
Сирийские боевики потеряли 200 человек при неудачной атаке под Идлибом 20.12.2019
В США двое погибли, двое ранены в результате стрельбы в госучреждении 20.12.2019
Итальянский политолог: Европарламент пожертвовал историей в пользу сиюминутных целей 20.12.2019
Назарбаев поддержал идею Путина систематизировать документы о причинах II мировой 20.12.2019
РФ и КНР заблокировали в СБ ООН западный проект резолюции о помощи Сирии 20.12.2019
Форварда сборной Украины по футболу заподозрили в употреблении допинга 20.12.2019
Жертвами хирурга-педофила во Франции могли стать более 300 детей 20.12.2019
Две атомные подлодки проекта "Ясень-М" заложат 9 мая 2020 года 20.12.2019
Жене разведчика из США предъявлено обвинение в гибели британского подростка 20.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 02:47
Рубрика: В мире

Борис Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии

Фото: Ben Stansall/Pool Photo via AP Фото: Ben Stansall/Pool Photo via AP
Фото: Ben Stansall/Pool Photo via AP

Британский премьер-министр Борис Джонсон в субботу отправится в Эстонию. Поездка должна служить укреплению отношений с Эстонией в рамках сотрудничества в НАТО.

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Программой предусмотрела встреча с эстонским коллегой Юри Ратасом, а также посещение базы НАТО в городе Тапа, где сейчас проходят службу 850 человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на канцелярию премьера Великобритании. Джонсон осмотрит базу и военную технику. Запланирован рождественский обед с военнослужащими.

Накануне премьер-министр заявил о том, что военные усилия Великобритании в Эстонии огромны, а британские войска составляют большую часть миссии НАТО в этой стране. Он также призвал в это время года воспользоваться моментом, чтобы "быть благодарными за жертвы, принесенные военными".

В мире Европа Великобритания Международные организации НАТО

Главное сегодня

ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции
Эрдоган: Анкара ответит в случае принятия санкций против "Турецкого потока"
Путин поддержал идею о межпарламентской "нормандской четверке"
Курс евро упал до уровня марта 2018 года
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь