Борис Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии

Британский премьер-министр Борис Джонсон в субботу отправится в Эстонию. Поездка должна служить укреплению отношений с Эстонией в рамках сотрудничества в НАТО.

Программой предусмотрела встреча с эстонским коллегой Юри Ратасом, а также посещение базы НАТО в городе Тапа, где сейчас проходят службу 850 человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на канцелярию премьера Великобритании. Джонсон осмотрит базу и военную технику. Запланирован рождественский обед с военнослужащими.

Накануне премьер-министр заявил о том, что военные усилия Великобритании в Эстонии огромны, а британские войска составляют большую часть миссии НАТО в этой стране. Он также призвал в это время года воспользоваться моментом, чтобы "быть благодарными за жертвы, принесенные военными".