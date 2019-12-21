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21.12.2019 06:35
Рубрика: В мире

Forbes назвал имена миллиардеров с максимальными доходами за год

Журнал Forbes назвал миллиардеров, которые за 12 месяцев получили максимальную прибыль. Наиболее успешным в финансовом отношении этот год стал для пятерых человек, которые суммарно заработали почти 112 миллиардов долларов.

Фото: iStock
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На первом месте оказался генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (плюс 40 миллиардов долларов). Строчкой ниже - глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг (+22 миллиарда). На третьем месте - владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (+17), на четвертом - бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер (+16,3). И замыкает пятерку владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (+16,1).

А самым богатым человеком мира по-прежнему остается глава американской компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 109,7 миллиарда долларов, напоминает ТАСС.

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