Forbes назвал имена миллиардеров с максимальными доходами за год

Журнал Forbes назвал миллиардеров, которые за 12 месяцев получили максимальную прибыль. Наиболее успешным в финансовом отношении этот год стал для пятерых человек, которые суммарно заработали почти 112 миллиардов долларов.

На первом месте оказался генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (плюс 40 миллиардов долларов). Строчкой ниже - глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг (+22 миллиарда). На третьем месте - владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (+17), на четвертом - бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер (+16,3). И замыкает пятерку владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (+16,1).

А самым богатым человеком мира по-прежнему остается глава американской компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 109,7 миллиарда долларов, напоминает ТАСС.