Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года

Определена группа лидеров из числа зарубежных писателей, наиболее преуспевших в уходящем году.

Возглавляет костяк чемпионов, делая это привычно, британская автор, сценаристка и продюсер Джоан Роулинг. Что, в общем-то, неудивительно, ведь вселенная Гарри Поттера продолжает расти, шириться, зелено пахнуть и процветать.

Как сообщает американский деловой журнал Forbes, за год состояние Роулинг выросло еще на 92 миллиона долларов. Чему способствовали продажи не только книг, но и билетов на спектакли по вселенной Гарри, ставившие рекорды, а также в тематические "Поттер-парки".

На втором месте - американец-детективщик Джеймс Паттерсон, глава прошлогоднего чарта, создатель Алекса Кросса и "Женского клуба по расследованию убийств". Он заработал семьдесят миллионов. Паттерсон, тиражи книг которого в 2019 году составили 5,5 миллиона экземпляров, по-прежнему является самым богатым писателем США, с состоянием в восемьсот миллионов долларов.

На третьем - экс-первая леди США Мишель Обама, получившая 36 миллионов долларов выручки от своего шлягера "Становление", ставшей самой продаваемой книгой 2018 года, а также от билетов на свой тур по десяти городам. Во время которого ее принимали "скорее как рок-звезду, чем как писателя".

48-летний американский создатель игр, карикатурист и так далее Джефф Кинни, автор мегабестселлер-серии "Дневник слабака", - четвертый, с двадцатью миллионами долларов за год.

"Король ужасов" Стивен Кинг, несмотря на абсурдное количество непрестанно множащихся экранизаций, вновь сполз за год - с третьего места на пятое, заработав семнадцать миллионов долларов - на десять меньше, чем в 2018-м.

Изданием отмечено, что в совокупности пять самых высокооплачиваемых авторов мира продали за год более 18,6 миллиона экземпляров своих книг и заработали 235 миллионов долларов. Что на десять миллионов долларов больше, чем в прошлом.