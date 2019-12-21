Госдеп рассказал о находящихся в сирийских тюрьмах боевиках ДАИШ

В сирийских тюрьмах находятся около 2 тысяч боевиков. Такие данные озвучили в госдепе США.

"Еще почти 70 тысяч человек - это жены и дети террористов ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ)", - заявил представитель американской администрации, отвечая на вопросы журналистов. В этом году Соединенные Штаты приняли обратно восемь своих граждан, воевавших в Сирии на стороне ДАИШ, шесть из них преследуются по закону, сообщает РИА Новости.

Ранее в провинции Идлиб боевики атаковали позиции правительственных войск арабской республики. Обе атаки были отражены. Нападавшие понесли существенные потери. Из 300 человек погибли 200. Что касается сирийской армии, потери тоже есть - в списке погибших 17 человек.