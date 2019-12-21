Хоккейная команда президента РБ лидирует накануне Рождественского турнира

Четвертую победу подряд одержала ледовая дружина президента Беларуси в XIIІ республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой на призы этого спортивного клуба. В ходе субботней встречи, информирует БЕЛТА, на льду спорткомплекса "Олимпик парк" команда лидеров обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

Класс игры хоккеистами был подтвержден с первых минут матча. В течение двух стартовых минут Михаил Грабовский и Константин Кольцов поразили ворота команды областного региона. Правда, констатируют комментаторы, после столь бурного натиска игра снизила свой темп, и до сирены на перерыв зрители больше не стали свидетелями заброшенных шайб.

А вот в начале второго периода команды обменялись голами - сначала Олег Антоненко довел счет до 3:0, а затем Георгию Яскевичу удалось чуть сократить разрыв. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах и только незадолго до перерыва отличился Николай Лукашенко. Счет стал - 4:1.

Пятую шайбу Алексей Титовец забросил уже в третьем периоде, после чего гости сумели дважды добиться спортивного перевеса благодаря удачным броскам своих мастеров Евгения Науменко и Александра Грековича.

До нынешнего успеха хоккейная команда президента победила соперников из Могилевской области (6:2), Витебской области (14:4) и Гродненской области (11:2). После четырех матчей в ее активе 8 очков из 8 возможных. На второй позиции брестчане, у которых 4 очка после двух проведенных игр, третье место занимают хоккеисты столичной области, набравшие 4 балла в трех матчах.

Кстати, хоккейная команда президента РБ десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Следует добавить, что для команды президента РБ субботняя игра стала прелюдией перед стартом Рождественского турнира, который пройдет в Минске с 3 по 7 января.