Исследование: Американцы не могут позволить себе заплатить за медицину

Рекордное количество граждан США заявили о вынужденном отказе в 2019 году от медицинских услуг из-за их дороговизны. Об этом свидетельствуют данные декабрьского соцопроса компании "Гэллап".

По этой причине 25 процентов респондентов или их родственников были вынуждены отказаться от обращения за медицинской помощью в случае серьезного заболевания. Еще 8 процентов опрошенных заявили, что даже в менее острых ситуациях, связанных с состоянием здоровья, они оказались не в состоянии заплатить за медуслуги.

Таким образом, впервые больше трети жителей США - 33 процента - так или иначе экономят на медицине, отмечает "Гэллап". Примечательно, что в 2001 году таковых было лишь 19 процентов. Соответственно, количество американских граждан так или иначе ограничивающих себя в отношении здравоохранения за последние 19 лет выросло почти на 50 процентов, указывают авторы социологического исследования.

При этом наименее материально обеспеченные американцы с доходами ниже 40 тысяч долларов в год оказались в наихудшем положении - 36 процентов таких семей не могут позволить себе оплатить медицинские счета и отказываются от посещения докторов.

Уточняется, что методология исследования заключалась в телефонном обзвоне более 1 тысячи респондентов, проживающих по всей территории США.

Напомним, что инициированная предыдущим президентом США Бараком Обамой в 2009 году реформа системы здравоохранения с самого начала столкнулась с мощным сопротивлением республиканцев на Капитолийском холме. Тем не менее, опираясь на контролируемый на тот момент демократической партией США конгресс, в 2010 году Обама смог "протащить" через законодателей основные положения данной реформы, главным образом, расширяющие ее доступность для малообеспеченных американцев. Нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно называл проведенные его предшественником преобразования "неконституционными", саму реформу "катастрофой", а 10 января 2017 года в первый же рабочий день в Белом доме поручил своей администрации работать над отменой "Закона о доступном здравоохранении" (Affordable Care Act). За прошедшие три года целый ряд ключевых положений этого закона были дезавуированы или существенно изменены.