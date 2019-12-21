Кабмин поддержал усиление ответственности за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство одобрило законопроект об усилении ответственности за распространение информации о наркотических средствах в интернете. Сообщение об этом размещено на сайте кабмина.

В частности, поправки предполагают ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики в Сети, с одновременным внесением изменений в часть 1 статьи 3.5 КоАП, определяющую размеры административных штрафов.

Законопроект предусматривает возможность назначения судом наказания для иностранцев и лиц без гражданства в виде административного штрафа или административного ареста, в том числе с выдворением за пределы России.