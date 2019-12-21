Певица Лана Дель Рей выпустила самый долгий в истории музыки клип. Прежде рекорд принадлежал Майклу Джексону и его Thriller - 13 минут 42 секунды. Видео Ланы Дель Рэй продолжается чуть больше 14-ти. Но если Thriller - небольшой фильм с элементами ужасов и мистики (между прочим, собравший уже 637 миллионов просмотров в интернете), то Лана Дель Рэй пошла совсем иным путем и поставила более амбициозные задачи.

Новое видео мрачноватой, меланхоличной, ритмически неспешной, но очень мелодичной поп-звезды приурочен к выходу ее очередного альбома. Фактически это трилогия: вместе объединены клипы на заглавную композицию, а также треки Bartender и Happiness Is a Butterfly.

Сюжета и драматургии почти нет, зато вдоволь красивых пейзажей, поэтичных сцен встречи подруг на пикнике, эпизодов жизни живописного пляжа и картинки быта вечернего города. Смелые серферы, случайные прохожие, полицейские на дежурстве… Эпизодами в видео врываются кадры: в мегаполисе на одном из предприятий, полеты военных самолетов, ракеты.

Впрочем, Лана Дель Рэй ни в каком из своих альбомов не обходится без предчувствия апокалипсиса и трагедий…

Одна песня переходит в другую, то отражаясь в больших солнечных очках Ланы Дель Рей, то ее сестра - Чак Грант (ставшая режиссером видео) придумывает очередной эффектный и зрелищный ход. При этом вся трилогия снята в стилистике home-видео 1990-х, даже с ручной камеры и с минимумом монтажных ухищрений.

В итоге получилась художественная лента о беззаботной красоте быта обычных людей на фоне возможных военных драм и техногенных катастроф… А Лана Дель Рэй как обычно не только поет, но и предупреждает о том, как надо ценить и беречь наш хрупкий, но прекрасный мир повседневного человеческого счастья… Спасибо ей снова за это.