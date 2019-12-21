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21.12.2019 21:06
Рубрика: Спорт

Лебедев проиграл Мчуну единогласным рением судей

Текст: Максим Домчев
Российский боксер Денис Лебедев проиграл африканцу Табисо Мчуну в первом бое после возвращения на ринг. Африканец завоевал серебряный пояс WBC и получил право на титульный поединок.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев вернулся на ринг спустя год после предыдущего боя и объявления о завершении карьеры. 40-летний россиянин встречался с куда более молодым 31-летний представителем ЮАР Табисо Мчуну.

Поклонники россиянина гадали, в каком состоянии находится Лебедев, как на нем сказался год простоя, и все же 40 лет - возраст, который не позволяет оставаться таким же быстрым. В свое время именно отсутствие скорости сделало из великого Роя Джонса-младшего среднего боксера, который начал проигрывать.

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Мчуну уже в первом раунде завладел инициативой, а худшие подозрения в отношении Лебедева, увы, подтвердились. Денису явно не хватало той взрывной скорости, которая была ему присуща еще пару лет назад. Смотреть на экс-чемпиона мира было тяжело. Он старался, искал какие-то варианты, комбинации, но соперник за счет скорости решал большинство эпизодов в свою пользу.

К чести Лебедева он выстоял до конца. И в заключительных раундах попытался втянуть своего соперника в рубку. Года три назад он бы решил судьбу боя в концовке, здесь же не получилось.

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Решение судей - единогласная победа Мчуну - полностью справедливое. Счет судейских записок - 120:107, 119:108, 115:112. Теперь остается только один вопрос - станет ли этот бой прощальным для Лебедева или же он попытается еще раз доказать всем и самому себе, что пока еще может побеждать.

После этого боя в послужном списке 40-летнего россиянина стало 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. В активе Мчуну - 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений.

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