Логинов не попал в десятку по итогам гонки преследования во Франции

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси. Россиянин Александр Логинов стартовал 11-м, но на финише не смог удержать даже эту позицию.

В субботу мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Первым стартовал победитель спринта немец Бенедикт Долль, с отставанием в 9 секунд ушел Тарей Бе, следом отправились француз Кентен Фийон-Майе (11 секунд) и Йоханнес Бе (15 секунд), которые и считались фаворитами в борьбе за медали.

Лучший из россиян Александр Логинов ушел со старта 11-м - 42 секунды спустя лидера. При успешной стрельбе и высокой скорости на трассе он мог рассчитывать на заметное улучшение вчерашнего результата.

Долль уверенно отработал на первом рубеже, сохранив лидерство, за ним расположился Тарей Бе. Его брат Йоханнес уже на первом рубеже допустил промах, увеличив свою дистанцию на несколько сотен метров. Логинов сразу же сник, уже после первого рубежа опустился на 16-ю позицию с отставанием больше минуты.

Развязка для Долля наступила уже на втором рубеже, где он допустил одну неточность. Как результат - Мийон-Майе и братья Бе вышли в лидеры. Позже Тарей выпал из дуэта лидеров и на четвертую стрельбу француз и норвежец пришли вдвоем. Йоханнес Бе расстрелял мишени как из пулемета, француз немного замешкался и отстал почти на три секунды.

Бе стремительно понесся к финишу и победил, привезя преследователю 22 секунды. Третьим, совершив стремительный рывок, стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, лишь за несколько десятков метров до финиша обогнавший второго брата Бе.

Логинов же, проиграв более двух минут, финишировал 13-м.