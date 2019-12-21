Логинов не попал в десятку по итогам гонки преследования во Франции

Новости

Расширены горизонты сотрудничества Гомельской и Кировской областей 16:09
На Кубани со дна Черного моря подняли фрагменты Пе-2 времен ВОВ 16:08
Анчелотти назначен на пост главного тренера "Эвертона" 15:16
Глава Оренбуржья исполнил мечту девочки после акции "Елка желаний" 15:00
В Ленобласти восстановили движение на трассе после смертельного ДТП 14:38
Вайнштейна обвинили в растлении 16-летней модели 14:31
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения 14:17
Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал 14:17
Министр внутренних дел РФ открыл в Орле дом для семей полицейских 14:12
Сын легендарного чемпиона мира по боксу спровоцировал беспорядки на трибунах 14:08
ЕС выступил против санкций США в отношении европейских компаний 14:06
Определены самые популярные у россиян актрисы 13:59
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года 13:55
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере в UFC 13:52
В Екатеринбурге новогодний корпоратив закончился стрельбой 13:51
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности 13:33
Самолет рейсом из Гоа в Москву совершил экстренную посадку в Баку 13:22
Под Волгоградом в ДТП с автобусом пострадали четыре иностранца 13:00
В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо 12:53
Косачев: РФ должна добиваться реализации "Северного потока-2" в срок 12:50
Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2" 12:34
Кабмин поддержал усиление ответственности за пропаганду наркотиков в Сети 11:57
На авторынке начались новогодние распродажи 11:50
В Краснодаре школьники сбросили кирпич на маму с детьми 11:28
В Башкирии мать с двумя детьми отравились газом 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах
Как и чему теперь будут учить в школах
За что могут лишить наследства
За что могут лишить наследства
Что делать, если достал SMS-спам
Что делать, если достал SMS-спам
21.12.2019 16:03
Рубрика: Спорт

Логинов не попал в десятку по итогам гонки преследования во Франции

Текст: Максим Домчев
Норвежец Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси. Россиянин Александр Логинов стартовал 11-м, но на финише не смог удержать даже эту позицию.
Фото: Jessica Gow/EPA Фото: Jessica Gow/EPA
Фото: Jessica Gow/EPA

В субботу мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Первым стартовал победитель спринта немец Бенедикт Долль, с отставанием в 9 секунд ушел Тарей Бе, следом отправились француз Кентен Фийон-Майе (11 секунд) и Йоханнес Бе (15 секунд), которые и считались фаворитами в борьбе за медали.

Биатлонистка Светлана Миронова остановилась с шаге от подиума в Анси

Лучший из россиян Александр Логинов ушел со старта 11-м - 42 секунды спустя лидера. При успешной стрельбе и высокой скорости на трассе он мог рассчитывать на заметное улучшение вчерашнего результата.

Долль уверенно отработал на первом рубеже, сохранив лидерство, за ним расположился Тарей Бе. Его брат Йоханнес уже на первом рубеже допустил промах, увеличив свою дистанцию на несколько сотен метров. Логинов сразу же сник, уже после первого рубежа опустился на 16-ю позицию с отставанием больше минуты.

Фото: РИА Новости
Сборная России по биатлону 4 раза попала в призы на этапе КМ в Австрии

Развязка для Долля наступила уже на втором рубеже, где он допустил одну неточность. Как результат - Мийон-Майе и братья Бе вышли в лидеры. Позже Тарей выпал из дуэта лидеров и на четвертую стрельбу француз и норвежец пришли вдвоем. Йоханнес Бе расстрелял мишени как из пулемета, француз немного замешкался и отстал почти на три секунды.

Бе стремительно понесся к финишу и победил, привезя преследователю 22 секунды. Третьим, совершив стремительный рывок, стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, лишь за несколько десятков метров до финиша обогнавший второго брата Бе.

Логинов же, проиграв более двух минут, финишировал 13-м.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

Главное сегодня

Nord Stream 2 будет работать над скорейшим завершением "Северного потока-2"
Росстат подсчитал, во сколько россиянам обойдется новогодний стол
Небензя: Сирийские граждане рискуют в будущем остаться без помощи
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву