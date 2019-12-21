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21.12.2019 00:53
Рубрика: В мире

Немецкие "левые": Резолюция Европарламента переписывает историю

Текст: Марина Алешина
Единственной политической силой в Германии, которая обратила внимание на принятую Европарламентом резолюцию о "европейской памяти", возлагающую ответственность на развязывание Второй мировой войны в равной степени на третий рейх и СССР, оказались немецкие "левые", выступившие с резким осуждением документа, который они обвиняют в "забвении истории". Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на портале их партии, входящей в европарламентскую фракцию "Объединенные европейские левые/Лево-зеленые севера".

Сама фракция практически в полном составе (за исключением двух воздержавшихся депутатов) проголосовала против сентябрьской резолюции. Тем самым она единственная в Европарламенте "ясно дала понять, что выступает против этого "шедевра", слепленного из антикоммунизма и забвения истории". "Попытки поставить в один ряд исторические предпосылки становления тоталитарных систем нацистской Германии и диктатуры Сталина и возложить на обе стороны вину за развязывание Второй мировой войны не просто сомнительны. Они лживы. Это попытки представить относительной нацистско-германскую ответственность как за начало войны, так и за Холокост", - настаивают немецкие политики левого толка. Они отмечают, что схожее впечатление производит посещение открывшегося в 2016 году в Брюсселе "Дома европейской истории", в экспозиции которого нацистская Германия и Советский Союз выглядят как зачинщики Второй мировой - "прямо в духе резолюции Европарламента". Немецкие "левые" убеждены: при таком подходе "ни один посетитель моложе сорока лет, ни один школьник, который заглянет в этот музей", не сможет критически осмыслить, что перед ними не что иное, как манипулирование представлениями об исторической правде и о безусловной степени вины гитлеровского режима за преступления и ужасы войны.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Центральные СМИ, как и представители политического мейнстрима ФРГ, голосование по резолюции не освещали. Информацию о ней можно найти только на портале крайне левой ориентации "Новая Германия" - в публикации под названием "Холодная война в Европарламенте". "Резолюция представляет собой пример грубейшей идеологической пропаганды в духе худших времен холодной войны, - признает немецкий обозреватель. - Он ставит на одну доску угнетателей к угнетенных, жертв и головорезов, захватчиков и освободителей. Что же произошло? В тексте под двусмысленным названием "О важности памяти о европейском прошлом ради европейского будущего" депутаты от фракций консерваторов, либералов, социал-демократов и национал-консерваторов состряпали бумажку, которая не просто бросает в один котел фашизм и сталинизм, но и изобилует пустыми ругательствами в адрес современной России... Восьмидесятая годовщина начала Второй мировой войны используется как предлог для исторического ревизионизма".

Портал также приводит воззвание двух европейских политиков-коммунистов - итальянки Лучаны Кастеллино (она заседает в Европарламенте) и австрийца Вальтера Байера: "Наряду с многочисленными неприемлемыми ошибками, односторонними взглядами и искажениями сегодня замалчивается решающий вклад Советского Союза, потерявшего более 25 миллионов своих граждан, в победу над национал-социализмом, как и тот факт, что во многих странах именно коммунисты стали движущей силой Сопротивления". Под этим документом, кстати, подписались такие немецкие политики, как председатель "Европейских левых", депутат немецкого бундестага Грегор Гизи, экс-министр по охране окружающей среды ФРГ Юрген Триттин (представляет "Зеленых") и его однопартиец Ханс-Кристиан Штробеле.

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