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22.09.2019 20:58
Рубрика: В мире

История по понятиям

Европарламент выполнил политический заказ Польши
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Вердикт Европейского парламента, чья резолюция назвала пакт Молотова - Риббентропа причиной Второй мировой войны, выглядит столь же грубым передергиванием истории, как если бы премьер Британии Борис Джонсон объявил "брекзит" результатом волеизъявления жителей Евросоюза. Тем не менее более 500 депутатов законодательного органа единой Европы проявили постыдное единомыслие, согласившись с предложенным Литвой и поддержанным Польшей выводом. При этом в документе отсутствовало упоминание о "Мюнхенском сговоре" 1938 года, предшествовавшем упомянутому в резолюции пакту, а также сведения о других мирных соглашениях, которые заключили с нацистской Германией такие европейские демократии, как Британия и Франция.
15 марта 1939 года войска вермахта промаршировали по Вацлавской площади в Праге. Фото: РИА Новости 15 марта 1939 года войска вермахта промаршировали по Вацлавской площади в Праге. Фото: РИА Новости
15 марта 1939 года войска вермахта промаршировали по Вацлавской площади в Праге. Фото: РИА Новости

Нет смысла анализировать решение парламентариев с точки зрения науки - Европейский парламент никогда не был местом, предназначенным для исторических дискуссий, тем более, для выяснения причин Второй мировой. Однако нынешняя резолюция стала еще одной вехой на пути "оболванивания" европейского общественного мнения, максимально упрощенной трактовки исторических фактов в интересах небольшой группы русофобски настроенных государств. В тексте намеренно замалчивались множество других, сопутствовавших договоренностям Молотова - Риббентропа исторических сведений. Например, о том, что в 1934 году Пакт о ненападении с Германией заключила сама Польша. Невозможно поверить, что упоминание о соглашении в Мюнхене было вычеркнуто из резолюции случайно. Ведь именно по нему Берлин получил возможность беспрепятственно оккупировать Чехословакию.. А поляки, напомню, отказались пропустить через свою территорию советские войска, чтобы те в альянсе с западными державами не смогли оказать противодействие планам Гитлера. И, конечно, трудно поверить, что европейские парламентарии не были в курсе, например, решения британских банкиров от 1939 года, которые перевели более 5 миллионов фунтов стерлингов со счета Национального банка Чехословакии в Банк международных расчетов, находившийся под контролем Берлина.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Впрочем, инициированная в Европарламенте польским и прибалтийским лобби так называемая историческая резолюция отношения к истории изначально не имела. Это был типичный набор фраз из лексикона относящегося к мейнстриму европейского джентльмена, с которыми тот был просто обязан согласиться. В резолюции упоминались и "коммунистический тоталитаризм" и "авторитаризм", и Катынь, и необходимость демократизации и прочее в том же роде. В этот политический коктейль его авторы намеренно включили и свою версию пакта Молотова - Риббентропа, чтобы в официальной бумаге закрепить польский взгляд на исторические события. "Европарламент отметился возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма", - прокомментировала решение депутатов представитель МИД России Мария Захарова.

В 1938 году польская армия вошла на территорию принадлежавшей Чехословакии Тешинской области

13 октября в Польше пройдут парламентские выборы, и прежде всего этим событием эксперты объясняют "осеннее обострение", случившееся у польской делегации в законодательном органе ЕС. Нынешнее польское руководство стремится продемонстрировать избирателям, что оно надежно охраняет "исторические рубежи" и противостоит России. По данным российского посольства в Варшаве за последние 20 лет в Польше снесли более 420 советских памятников, в том числе прославлявших подвиг солдат Красной армии во время Второй мировой войны.

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Однако в затеянной поляками и прибалтами ревизии Второй мировой заинтересованы и многие политики в Европе, которым хотелось бы навсегда стереть из учебников и спрятать в архивах множество неприглядных фактов. Они разрушают сложившийся сегодня стереотип о традиционной европейской солидарности, повествуют о предшествовавших войне постыдных решениях европейского руководства, желавшего с помощью чужих территорий купить дружбу с Гитлером. Например, о том, как, воспользовавшись Мюнхенским договором, польская армия в 1938 году вошла на территорию принадлежавшей Чехословакии Тешинской области, присоединив ее, а заодно и четыре карпатские деревни к польским владениям. А венгерская армия, в том же 1938 году, воспользовавшись событиями в Мюнхене, вошла в южные районы Словакии, объявив их своими историческими землями. Так что европейские парламентарии назвав пакт Молотова - Риббентропа единственной причиной Второй мировой войны и не упомянув при этом "Мюнхенский сговор" действовали осознанно. Тем самым они поддержали уже ставший практически официальным в Европе курс на ревизию причин и итогов Второй мировой.

Наличие такого курса, собственно, и подтвердила принятая "по понятиям" Европарламентом резолюция, не имеющая никакого отношения к реальной, подтверждаемой фактами и документами, истории.

В мире Европа Польша Вторая мировая война
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