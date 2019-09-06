Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Польский журналист Матеуш Пискорский выступил с резкой критикой в адрес власти. Нынешних политиков он назвал недалекими людьми с низким интеллектуальным уровнем, не думающих о последствиях.

"Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России", - подчеркивает Пискорский, комментируя недавние события. Напомним, Польша не пригласила РФ на памятные мероприятия, организованные к 80-летию начала Второй мировой войны.

Журналист обращает внимание на сдержанную реакцию Москвы. "Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий поистине огромна", - говорится в статье, опубликованной в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska.

По словам автора, ничем хорошим это не закончится. Просто возникнет огромная пропасть между двумя странами - на государственном, политическом и международном уровнях.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Польша не пригласила Россию на мероприятия в Варшаве. "Это была классическая информационная кампания по переписыванию истории", - подчеркнула Захарова, добавив, что власти европейской страны действовали по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам.