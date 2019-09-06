Новости

Макгрегор будет наблюдать за боем Нурмагомедова по телевидению 07:56
Путин назвал самое красивое место в мире 07:45
Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров 07:24
Определились финалистки US Open 07:09
Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей 07:04
Ученые назвали депрессию причиной свыше 20 опасных заболеваний 06:52
Владимир Путин примет участие в едином дне голосования 8 сентября 06:45
На новейшем гидрографическом судне "Александр Рогоцкий" подняли флаг 06:34
В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей 06:30
В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны 06:10
На Камчатке МиГ-31 сел по приборам в сложных метеоусловиях 05:56
Сахалинским пенсионерам показали астрономические часы Ивана Грозного 05:43
В Индии 74-летняя женщина родила двойню 05:30
В Приморье открылась выставка "Конкурс Чайковского: легенды и история" 05:18
Пекин решил не реставрировать Великую Китайскую стену полностью 05:16
Центр коллективного проектирования микроэлектроники открыли в ДВФУ 04:49
Сахалинской области добавят почти миллиард на расселение "аварийки" 04:47
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана "Дориан" 04:33
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей 04:06
Президент Мексики: Деньги наркобарона "Коротышки" не должны остаться в США 03:47
Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу 03:06
В Британии тысячи литров джина вылились на дорогу в результате ДТП 02:54
Синоптики предупредили Канаду о приближении урагана "Дориан" 02:22
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором 02:15
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России 01:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
06.09.2019 07:04
Рубрика: В мире

Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Польский журналист Матеуш Пискорский выступил с резкой критикой в адрес власти. Нынешних политиков он назвал недалекими людьми с низким интеллектуальным уровнем, не думающих о последствиях.

Фото: iStock
Минобороны Польши обвинило Москву в отсутствии репараций за II мировую войну

"Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России", - подчеркивает Пискорский, комментируя недавние события. Напомним, Польша не пригласила РФ на памятные мероприятия, организованные к 80-летию начала Второй мировой войны.

Журналист обращает внимание на сдержанную реакцию Москвы. "Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий поистине огромна", - говорится в статье, опубликованной в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska.

По словам автора, ничем хорошим это не закончится. Просто возникнет огромная пропасть между двумя странами - на государственном, политическом и международном уровнях.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Польша не пригласила Россию на мероприятия в Варшаве. "Это была классическая информационная кампания по переписыванию истории", - подчеркнула Захарова, добавив, что власти европейской страны действовали по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам.

В мире Европа Польша Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября
Минобороны опровергло информацию о гибели военнослужащих в Сирии
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше