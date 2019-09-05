Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Варшаве из-за НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему Польша не пригласила Россию на недавние мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

"Все это было проведено по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам. У меня есть соответствующие данные", - цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического ведомства России.

По словам Захаровой, это была классическая информационная кампания по переписыванию истории и дезинформации. Такого мир еще не видел.

Напомним, первого сентября в Варшаве прошли мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. На празднование Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО и ЕС, а вот делегацию из Москвы звать не стала.

"В этот раз все зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие", - подчеркнула Захарова.