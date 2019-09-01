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01.09.2019 15:39
Рубрика: Власть

Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны

Текст: Марина Алешина
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала недавние слова замглавы МИД Польши, который попытался объяснить, почему памятная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходит без участия России. По словам Захаровой, Варшава давно не ставила себя в "настолько глупое положение".
Фото: Александр Корольков/РГ
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Речь идет об интервью, которое замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковски вель Сенк дал ультраконсервативному католическому радио "Мария". Он пояснил, что все дело в "новых критериях" отбора делегаций, которым РФ якобы не соответствует. Польские власти направили приглашения своим союзникам по ЕС, НАТО, а также постсоветским республикам, участвующим в брюссельской программе сотрудничества "Восточное партнерство". Формально Москва не присутствует ни в одном из этих форматов.

Ранее российская сторона назвала такое решение Варшавы искажением исторической правды и попыткой переписать историю, умалив вклад России в победу над нацизмом. Как известно, десять лет назад, когда критерии еще не менялись, глава России участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. К слову, ни лидер Беларуси, ни руководство Армении в итоге не поехали в Польшу для участия в нынешнем мероприятии. В Минске заявили о попытке польской стороны искусственно разделить братские республики, которые внесли вклад в общую Победу.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Вторая мировая война
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