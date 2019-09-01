Захарова отреагировала на отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны

Речь идет об интервью, которое замминистра иностранных дел республики Шимон Шинковски вель Сенк дал ультраконсервативному католическому радио "Мария". Он пояснил, что все дело в "новых критериях" отбора делегаций, которым РФ якобы не соответствует. Польские власти направили приглашения своим союзникам по ЕС, НАТО, а также постсоветским республикам, участвующим в брюссельской программе сотрудничества "Восточное партнерство". Формально Москва не присутствует ни в одном из этих форматов.

Ранее российская сторона назвала такое решение Варшавы искажением исторической правды и попыткой переписать историю, умалив вклад России в победу над нацизмом. Как известно, десять лет назад, когда критерии еще не менялись, глава России участвовал в мероприятиях по случаю 70-летия начала Второй мировой войны. К слову, ни лидер Беларуси, ни руководство Армении в итоге не поехали в Польшу для участия в нынешнем мероприятии. В Минске заявили о попытке польской стороны искусственно разделить братские республики, которые внесли вклад в общую Победу.