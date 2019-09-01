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01.09.2019 12:58
Рубрика: Власть

Володин ответил Польше на слова о "неприятии Россией правды о войне"

Текст: Галина Мисливская
Если кто-то и искажает правду о Второй мировой войне, то это польские власти, которые объясняют нежелание приглашать представителей РФ на памятные мероприятия тем, что Москва якобы не приемлет "историческую правду" о событиях того времени. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление замглавы польского МИД Шимона Шинковского вель Сенка.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"Руководство Польши никак не поймет, что Победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания", - цитирует председателя ГД пресс-служба нижней палаты парламента.
Май 1941-го. Предостережение из Варшавы

"Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - заявил Володин. Он считает, что действия польского руководства "оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ".

"Это мы всегда должны помнить независимо от того какие партии и президенты приходят к власти", - уверен председатель Государственной думы.

По мнению Вячеслава Володина, "странам-сателлитам, конечно, хочется понравиться тем, кто взял их под свое крыло, и чтобы выслужиться, они так усердствуют, что не замечают, что их поведение - надругательство над историей, человечеством и моралью".

"В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике - на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, сегодня Россию только для того, чтобы похвалил их хозяин. У нас есть хорошая русская поговорка "Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться", - отметил спикер Госдумы.

Он добавил, что "подвиг советского солдата будут помнить всегда, а фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению".

Между тем

"Торжество" Польши по случаю начала Второй мировой войны для России таковым не является. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что происходящее на фоне русофобской политики Европы "не вписывается ни в какие исторические каноны, реалии и традиции".

"То, что пригласили на, как они пишут, "торжество", начало Второй мировой войны, для России и бывших стран СССР - это не "торжество", это начало Второй мировой войны, где погибли десятки миллионов жителей не только Советского Союза, но и многих стран. И это памятная дата, это память о погибших людях", - цитирует депутата RT.

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