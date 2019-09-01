В МИД Польши заявили о неприятии Россией "исторической правды"

В Варшаве еще раз попытались объяснить выбор гостей, приглашенных на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Как известно, они проходят сегодня на территории Польши, которая первого сентября 1939 года подверглась нападению нацистов.

Россию - страну-правопреемницу Советского Союза, освобождавшую Польшу от оккупации, на торжества не позвали. Как заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк, делегация из РФ не была приглашена, поскольку Москва не хочет трактовать те события "в духе исторической правды".

Тот же господин Шинковски ранее умудрился сравнить пакт Молотова - Риббентропа с газопроводом "Северный поток-2". Замминистра, который дал интервью консервативному "Радио Мария", цитирует РИА Новости.

Впрочем, он не скрывал, что решение принималось по политическим соображениям. Так, "вместо" президента России Владимира Путина, участвовавшего в аналогичных торжествах в Польше десять лет назад, на этот раз решили пригласить американского лидера Дональда Трампа, который, впрочем, разочаровал Варшаву. В последний момент он объявил, что не полетит к полякам, поскольку будет готовиться к встрече урагана "Дориан", который скоро обрушится на Западное побережье США.

В МИД Польше подтвердили, что зовут, в первую очередь, своих геополитических союзников - партнеров по Евросоюзу, НАТО, а также руководителей стран-участниц брюссельской программы для постсоветского пространства "Восточное партнерство".

Так, в Варшаве ждут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которому явно придется нелегко: поляки намерены поставить перед ним вопрос о "невыплаченных" репарациях за ущерб во Второй мировой войне, хотя в Берлине не раз уже называли эти притязания неправомерными и называли тему раз и навсегда закрытой.

Ранее на Смоленской площади называли решение Варшавы не приглашать на торжества Россию попыткой "переписать историю".