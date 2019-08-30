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Рубрика: В мире

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трамп не поедет с визитом в Польшу, где в ближайшие выходные пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Вместо хозяина Белого дома Варшаву посетит вице-президент Майкл Пенс, передает издание The Bloomberg.

Причиной изменений в графике американского лидера стал ураган "Дориан", который приближается к Флориде. Специалисты отмечают, что шторм обрушится на восточное побережье штата второго сентября. Стихия принесет с собой сильные дожди. Скорость ветра, по некоторым оценкам, превысит 200 километров в час. Не исключено, что ураган может стать одним из самых мощных в истории США.

Фото: NOAA via AP
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"

Дональд Трамп принял решение остаться в Вашингтоне и лично проконтролировать, что все ресурсы будут направлены на предотвращение возможных последствий стихии. По словам американского президента, накануне он связался со своим польским коллегой Анджеем Дудой и объяснил ему сложившуюся ситуацию. "Похоже, шторм может быть очень и очень сильным. Поедет Майкл (Пенс - прим. "РГ")", - заявил американский руководитель в общении с журналистами.

Президент США Дональд Трамп должен был прилететь в Польшу первого сентября с двухдневным визитом. Ожидалось, что в ходе этой поездки он проведет переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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