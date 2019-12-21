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21.12.2019 09:17
Рубрика: Спорт

Овечкин настиг очередную легенду

Текст: Максим Домчев
Александр Овечкин забросил шайбу в победном для "Вашингтона" матче против "Нью-Джерси" - 6:3. Россиянин огорчил уже 139-го вратаря в НХЛ, а по голам в гостях настиг очередную легенду.
Фото: AP Photo/Winslow Townson Фото: AP Photo/Winslow Townson
Фото: AP Photo/Winslow Townson

В регулярном чемпионате НХЛ "Нью-Джерси" принимал "Вашингтон". У гостей свой 900-й матч в НХЛ проводила связка форвардов Александр Овечкин - Никлас Бэкстрем. И россиянин со шведом неплохо покуражились над соперником.

Матч для "Вашингтона" начался не слишком успешно. Форвард хозяев Кайл Палмьери, реализовав большинство, вывел "дьяволов" вперед. Но связка Бэкстрём - Овечкин сработала и в юбилейном матче. Швед отдал пас, а россиянин почти от синей линии пробил голкипера "Нью-Джерси" Маккензи Блэквуда. Страж ворот "дьяволов" стал 139-й жертвой Овечкина среди вратарей в НХЛ.

Этот гол помог "столичным" перевернуть ход матча. В итоге "дьяволы" капитулировали - 3:6. А Овечкин к голу добавил еще и результативную передачу.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ

Всего же на счету отмечавшей юбилей связки Бекстрём - Овечкин - 6 очков в матче. Швед забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам. Голевой пас также на счету партнера Овечкина - защитника Дмитрия Орлова. У проигравших две передачи сделал Никита Гусев.

Овечкин благодаря заброшенной шайбе сравнялся по голам в гостях с легендой канадского хоккея Марселем Дионном. У них теперь по 346 голов. Это шестой результат в истории. Впрочем, Овечкину для этого потребовалось намного меньше матчей.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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