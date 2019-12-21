Полиция нейтрализовала самую крупную уличную группировку в истории Нью-Йорка

Правоохранительные органы Нью-Йорка объявили о нейтрализации самой крупной уличной банды MS-13, которая наводила страх в округе Саффолк, сообщает ABC News.

96 лидерам и членам банды были предъявлены обвинения по 77 пунктам, включая заговор второй степени с целью совершения убийства, владения оружием и другим преступлениями.

Окружной прокурор округа Саффолк Тимоти Сини заявил, что в результате почти двухгодичного расследования было произведено более 200 арестов по всей стране и даже в Сальвадоре, где находились лидеры группировки.

"В результате широкомасштабной операции был нанесен серьезный удар по банде MS-13 в штате", - сказал Сини, добавив, что расследование включало крупнейшую операцию по прослушиванию телефонных разговоров в истории Соединенных Штатов.

За это время полиция пресекла семь убийств, которые планировали лидеры банды. В группировку входили в основном молодые люди до 30 лет, младшему из них было 14 лет. Во время ареста бандитов было изъято 10 килограммов кокаина, тысячи таблеток сильнодействующих наркотиков, бухгалтерские книги, оружие, мачете и более 200 тысяч долларов наличными.

MS-13 специализировалась на жестоких убийствах и нападениях на людей в восточном Лонг-Айленде. Деньги, полученные от преступной деятельности, включая продажу наркотиков, переправлялись лидерам группировки и отмывались в Сальвадоре.