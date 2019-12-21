Расширены горизонты сотрудничества Гомельской и Кировской областей

Берега двух полноводных европейских рек - Сож и Вятки, которые вдохнули много веков назад жизнь в белорусский Гомель и российскую столицу Кировской области, углубили в конце этой недели и свой экономический потенциал, расширив фарватер сотрудничества двух регионов Союзного государства.

Сразу пять соглашений и договоров о сотрудничестве подписаны представителями Гомельской области с кировскими партнерами на заседании совместной рабочей группы по развитию межрегионального сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в белорусском облисполкоме.

Технологические и кооперационные связи, в частности, закреплены между "Гомельоблагросервисом" с российским фармацевтическим предприятием по производству ветеринарных препаратов. Стороны будут содействовать осуществлению взаимных поставок важнейших видов продукции технического назначения и товаров народного потребления на основе прямых договоров и контрактов. А документ о стратегическом развитии дистрибуции в Кировской области через имеющиеся каналы ОАО "Рогачевский МКК" предполагает увеличение реализации белорусской животноводческой продукции до 30 млн российских рублей.

Диалог регионов на пространстве СГ имеет и широкое гуманитарное измерение. На этой раз в Вятке был подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве между Гомельским университетом имени Скорины и местным университетом. В нем предусмотрены, уточняет агентство, разработка и реализация совместных исследовательских и творческих проектов, организация совместных лабораторий и временных научных коллективов. Планируется также обмен преподавателями, магистрантами по краткосрочным и долгосрочным научным стажировкам.

Ориентиры взаимодействия определены и благодаря партнерским связям, которые установили областные чиновники из управления спорта и туризма. Кроме того, документ о сотрудничестве подписан между Гомельским отделением торгово-промышленной палаты РБ и Центром координации поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области.

Участники двусторонней встречи обсудили перспективы торгово-экономических и гуманитарных отношений, проблемные вопросы взаимных поставок в сферах машиностроения, сельскохозяйственной продукции. Прошли встречи двух торгово-промышленных палат, были организованы и круглые столы о межвузовском взаимодействии.